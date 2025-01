Nova electrolinera a Badia del Vallès

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet referma la seva aposta per una mobilitat saludable i sostenible com a estratègia en la lluita contra la crisi climàtica. És el tercer punt de recàrrega de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que s'instal·la a la ciutat aquest 2024, i en aquest cas aprofita l'energia de la xarxa del metro per a alimentar-se.