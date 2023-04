Nous busos híbrids a la flota de Mataró

Amb els nous vehicles, el 58,6 % de la flota d’autobusos municipals ja és híbrida (17 de 29 autobusos totals), percentatge encara més elevat (68 %) si es considera la flota operativa (17 dels 25 que cada dia fan el servei). A més, es rebaixa l’edat mitjana del conjunt, el que representa millores en la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat i la seguretat.

Es tracta d’autobusos de les mateixes característiques que els híbrids incorporats en els darrers anys: 2 l’any 2017, 6 al 2019, 3 al 2020 i 3 més al 2022. L’Ajuntament preveu que abans d’acabar l’any s’incorporin 3 híbrids més. Són vehicles de 12 metres de la marca VOLVO, model 7900 H, que compleixen amb la normativa europea d’emissions més exigent, l’Euro VI, que confereix l’etiqueta “d’autobusos nets”. Amb aquestes noves incorporacions s’eleva la qualitat ambiental, ja que se substituiran els autobusos amb més antiguitat (Euro III). La norma Euro VI, amb relació als autobusos que substitueixen d’Euro III, suposa una reducció del 92% en les emissions d’Òxids Nitrosos (NOx) i de Partícules (PM10).

Continuant amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire a Mataró, els autobusos híbrids que s’incorporen a la flota suposen una reducció de les emissions del CO₂ de fins al 39%. Aquests nous vehicles híbrids (motor dièsel + elèctric) poden funcionar en paral·lel, és a dir, cada motor per separat o ambdós a la vegada. Aquest fet permet que l’autobús apagui el motor de gasoil a les parades i es posi en marxa amb el motor elèctric. Els nous autobusos són més silenciosos generalment i disposen d’endolls de recàrrega d’USB, entre altres prestacions.



Més millores en sostenibilitat

Per una altra banda, des de l’1 de març Mataró Bus ha posat en funcionament l’aplicació Volvo Connect, un sistema de gestió de zones que optimitza l’ús dels autobusos híbrids en mode elèctric, ajustant-se en la millor mesura als requisits de la ciutat. Així, es poden programar les rutes perquè els busos circulin en mode elèctric en zones determinades on reduir més l’impacte de les emissions, per exemple als entorns de l’Hospital, d’escoles, etc. Les zones es defineixen per coordenades GPS a l’electrònica del vehicle i s’activen o desactiven automàticament sense la intervenció del conductor.

L’Ajuntament també té previst incorporar al servei de Mataró Bus vehicles elèctrics zero emissions i zero sorolls per fer un pas més a favor de la sostenibilitat. Per aquest motiu, durant el darrer any s’han fet proves amb tres models diferents de busos elèctrics i es preveu continuar fent proves per incloure en els plecs de condicions de la futura xarxa del servei de Mataró bus la seva incorporació.