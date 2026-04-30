L'Aliança defineix la xarxa de distribució a Catalunya com una "caixa negra" controlada en un 95% per Endesa, que prioritza el dividend privat sobre el manteniment i l'interès general.
Reclamen una auditoria independent i exhaustiva que “posi fi a l’oligopoli”. L’objectiu és avaluar l’estat real de la infraestructura, les inversions executades i els incompliments en la qualitat del subministrament.
Fa un any s’esdevenia l’apagada més massiva que ha viscut l’Estat espanyol. I avui, una àmplia representació del teixit municipalista, social i cooperatiu de Catalunya ha anunciat avui la creació de l’Aliança per una Auditoria de la Xarxa de
distribució d’electricitat a Catalunya. Exigeixen un diagnòstic independent i exhaustiu sobre l’estat real de la distribució elèctrica, que consideren un servei essencial, però que actualment es troba en una situació crítica de manca de resiliència i opacitat.
L’aliança està impulsada per un grup divers de municipis, col·lectius, comercialitzadores, cooperatives i comunitats energètiques: la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (Amep), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Som Energia, el Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES), Associació de Micropobles de Catalunya, Som Comunitats, Batec - Pol cooperatiu per la transició energètica, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la Comunitat Energètica del Poblenou CEP9, la Comunitat Energètica La Llançadora, Energía Bonita, La Comunidad Energética Insular de La Palma i Oecoop.
El diagnòstic: Una xarxa opaca i envellida
L’Aliança denuncia que més del 95% de la xarxa de distribució elèctrica a Catalunya és propietat d'E-Distribución (Endesa). Segons els impulsors, aquesta concentració de poder fa que les decisions estratègiques responguin a la rendibilitat derivada en lloc de l'interès general, provocant un dèficit d'inversió que afecta la qualitat del servei. L’anècdota de Roger Reixach, de Som Energia ho explica clar: “Som Energia va néixer per voler posar plaques en una casa i no poder-ho fer. Cooperatives i ajuntaments es troben amb el mateix: informació opaca o contradictòria; moltes dades que no arriben; excedents que no s’arriben a pagar; i xarxes que no s’adapten a la ciutadania”.
En l'última dècada, s'han registrat més de 5.400 apagades massives, amb un impacte especialment sever en municipis com Tortosa i Mont-roig del Camp, a pobles del Ripollès amb les ventades d'aquest mes de març; així com en barris vulnerables com Sant Roc a Badalona o Torre Baró a Barcelona. Per aturar aquests cops, Arnau Gonzàlez, del pol cooperatiu Batec ha explicat “com aquestes empreses disposen de la informació de l’estat i de la capacitat de la xarxa i aquesta informació no arriba ni a les usuàries ni a les administracions locals. Hem de saber si es fan les actuacions necessàries, si la xarxa està actualitzada i quina capacitat té”, ha sentenciat.
Més enllà dels talls de subministrament, denuncien que la xarxa de distribució elèctrica s'ha convertit en un dels principals obstacles per a la transició energètica. Actualment, el 83,4% dels nusos de connexió estan saturats, fet que impedeix el desplegament de nova energia renovable i bloqueja sistemàticament l’autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques.
La proposta: una auditoria per recuperar el control públic
Davant d'aquest bloqueig, l'Aliança té com a objectiu la realització d'una auditoria independent que permeti recuperar el control públic i democràtic de la xarxa. L’Aliança proposa una auditoria que s'articuli en tres àmbits centrals:
● Econòmic: fiscalització de les inversions planificades en contrast amb les realment executades, revisió de les amortitzacions pendents i del marge empresarial destinat a reinversió.
● Qualitat: Avaluació del manteniment real de les instal·lacions per posar fi als talls i microtalls de subministrament que afecten la vida quotidiana de milers de persones.
● Potencialitat de noves electrificacions: Auditoria dels temps i criteris d’accés i connexió per a nous autoconsums i comunitats energètiques, verificant si existeixen abusos de poder o reserves de potència injustificades.
“Col·laborarem per fer passes endavant en aquesta Auditoria perquè l’energia és un dret. Si hem assegut a Endesa per parlar de pobresa energètica, asseurem a Endesa per parlar d’un tema tan important com és la distribució energètica i l’accés a la seva
informació”, ha explicat Mònica Guiteras, membre de la Xarxa per la sobirania energètica.
Jordi Tarragó, de Micropobles de Catalunya ha remarcat la importància explicant com “a les zones de baixa densitat no tenim cap mena d’informació de les xarxes, i tenir-la, facilitaria la creació de comunitats energètiques locals, promovent així una transició
energètica de proximitat”.
Noel Duque, president de l’Amep, ha conclòs: “qui és qui impedeix una transició energètica real? Volem assegurar-nos que no s’està avançant cap a una transició energètica classista que deixa fora les famílies més humils”, ha declarat el també regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Terrassa.
Finalment, l’Aliança fa una crida a la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) perquè col·laborin
activament en aquest procés per garantir que la xarxa deixi de ser una "caixa negra" i esdevingui una eina al servei de la ciutadania.
