Millores hídriques al Remolar i les Filipines

L'alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Silvia Paneque, han visitat la maresma de les Filipines-Remolar, al delta de Llobregat.
Emmarcada en la celebració Dia Mundial de l'Aigua, la visita tenia per objectiu comprovar els resultats de la restauració mediambiental realitzada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en els darrers mesos.
Les actuacions efectuades permetran fer una gestió més eficient de les inundacions a la zona, tot reduint l'impacte directe de les inundacions en el Parc Agrari i a la pagesia instal·lada a l'entorn. Les obres inclouen l’aportació d’aigua de qualitat del freàtic mitjançant un nou pou, així com l’anivellament de camins i motes per evitar l'accés d’aigües contaminades. Així mateix, es milloren els sistemes per facilitar la distribució i circulació de l'aigua per l'espai. També s'han col·locat sensors per mesurar-ne l'estat i s'han plantat espècies vegetals autòctones per reimpulsar l’ecosistema. La millora de la qualitat hídrica repercutirà també directament en la preservació de la biodiversitat a l'ecosistema de la maresma, que havia perdut qualitat en els darrers anys per culpa dels episodis de sequera.
La restauració està finançada amb fons europeus Next Generation i té un cost de gairebé 1,3 milions d'euros. Encara hi ha inversions pendents que continuïn millorant la gestió de la inundabilitat al delta. Les més importants són la construcció d'un segon cargol hidràulic i l'estudi del desguàs de la zona.