Més de cent espècies en perill d’extinció a Catalunya

La Fundació Barcelona Zoo ha participat en l’estudi L’estat de la biodiversitat a Espanya , en què s’ha identificat que a Catalunya hi ha 27 espècies en perill crític i 84 en perill d’extinció. L’estudi, coordinat pel Centre per a la Supervivència de les Espècies de la Macaronesia Loro Parque Fundación i el Comitè Espanyol de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, s’ha publicat amb motiu del Dia Internacional de la Diversitat Biològica.

Algunes de les espècies a Perill Crític són endèmiques de Catalunya, com per exemple del mol·lusc Pyrenaearia molae, o el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) - a la foto -. Catalunya presenta una gran abundància de peixos cartilaginosos en Perill Crític segons la Llista Roja, entre els quals trobem diferents espècies de rajades, mantes i taurons, com ara el tauró àngel (Squatina oculata) i l'àliga marina (Myliobatis aquila). També dins del grup dels peixos, però en aquest cas dels no cartilaginosos, hi trobem el samaruc (València hispànica). Pel que fa a les plantes a Perill Crític, trobem per exemple Borderea chouardii, únicament present a Catalunya i Aragó, i dins del grup de les aus, hi ha una espècie errant i una nativa; la sarapeta fina (Numenius tenuirostris) i la baldriga Balear (Puffinus mauretanicus).

L’estudi ha identificat, també, diversos punts calents de biodiversitat críticament amenaçada:

Delta de l’Ebre

Parc Natural de la Serra del Montsant

Parc Natural del Montseny

Algunes zones del Parc Natural del Cap de Creus i del Parc Natural de l’Alt Pirineu

La recerca pren com a base la diagnosi que realitza la UICN a través de la Llista vermella d’espècies amenaçades, que estableix que, actualment, un total de 193 espècies es troben en perill crític d’extinció, 418 estan en perill i 498 són vulnerables en l’àmbit espanyol.

El treball ha permès unificar les dades i els criteris científics existents per millorar la informació científica disponible i harmonitzar els indicadors de pèrdua de biodiversitat de les diferents administracions i entitats implicades en la defensa del medi natural.