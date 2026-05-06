Aprovada una Proposta de resolució per reforçar la lluita contra els abocaments il·legals de residus a l'entorn periurbà, agrari i forestal de Mataró
La moció va ser presentada pel Grup municipal de Junts per Mataró i es va aprovar amb els vots favorables del Govern (PSC i ECPM), VOX, PP i CUP, i les abstencions d'ERC.
El text íntegre aprovat és:
"Mataró pateix de manera recurrent abocaments il·legals de runa, voluminosos i altres residus en camins, rieres, espais periurbans, entorns agraris i zones forestals del municipi. Aquesta problemàtica genera un impacte ambiental i paisatgístic evident, incrementa els costos municipals de neteja i retirada, deteriora la qualitat de l’espai públic i suposa també un risc afegit per a la seguretat i la salubritat. Des de fa temps, aquest grup municipal denuncia l’existència de nombrosos punts d’abocament il·legal de residus en diferents àmbits del terme municipal.
L’Ajuntament de Mataró disposa ja d’instruments normatius suficients per actuar amb més contundència. D’una banda, l’Ordenança de Civisme i Convivència preveu que les tasques inspectores i de vigilància siguin desenvolupades per la Policia Local i pel personal municipal degudament autoritzat; admet l’ús de fotografia, filmació digital i altres mitjans tecnològics com a element probatori; contempla la intervenció cautelar dels materials o mitjans emprats quan escaigui; i estableix expressament que la imposició d’una sanció no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
D’altra banda, l’Ordenança general de residus urbans i neteja viària regula específicament el dipòsit, lliurament, càrrega, transport, acumulació i abocament de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, així com la utilització de contenidors i sacs de runa a la via pública. Aquesta ordenança preveu un règim sancionador que pot arribar fins als 60.101,21 euros en els supòsits molt greus.
Igualment, la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, atribueix a les entitats locals la potestat de vigilància, inspecció i sanció en l’àmbit de les seves competències, els permet elaborar programes de gestió de residus i estableix que el productor inicial o posseïdor de residus comercials no perillosos ha d’acreditar documentalment davant l’entitat local la correcta gestió dels residus. La mateixa llei preveu que, en cas d’incompliment, l’entitat local pugui assumir subsidiàriament la gestió i repercutir-ne el cost real a l’obligat.
Junts per Mataró ha defensat des del primer moment que una ordenança, per si sola, no resol el problema si no va acompanyada de capacitat real d’inspecció, control i sanció. En aquest sentit, el Cos d’Inspectors de Via Pública, eina que aquest grup ha impulsat políticament, és un instrument útil que cal consolidar, especialitzar i coordinar millor. El mateix Ajuntament ha informat que aquest cos acumulava 387 actuacions en els seus primers nou mesos de funcionament, 27 de les quals en l’àmbit de residus.
Ara bé, la dimensió del terme municipal i la dispersió dels punts d’abocament fan evident que la inspecció presencial, per si sola, és insuficient. Ens consta que l’any 2024 es van fer les primeres proves pilot de videovigilància aèria i es va licitar un contracte plurianual amb una empresa especialitzada, però no en sabem els resultats. En aquest sentit, diversos municipis han començat a desplegar serveis de vigilància amb drons amb finalitats de control ambiental i persecució d’infraccions. Vilanova i la Geltrú ha posat en marxa un servei de captació d’imatges amb drons gestionat per la Policia Local, amb valor jurídic, també per sancionar abocaments il·legals; i el reglament aprovat a Olot preveu expressament l’ús de drons per al control d’abocaments il·legals en matèria de medi ambient i protecció de l’entorn.
Per tot això, el Grup Municipal de Junts per Mataró proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Elaborar, en el termini màxim de tres mesos, un Pla municipal específic de prevenció, detecció i persecució dels abocaments il·legals, amb identificació dels punts crítics del municipi, criteris de priorització, protocol d’actuació i sistema d’avaluació periòdica, amb especial atenció a l’entorn periurbà, agrari i forestal de Mataró.
Segon. Impulsar un programa pilot de vigilància aèria amb drons per a la detecció d’abocaments il·legals en punts crítics del terme municipal, operat per la Policia Local o per servei extern degudament habilitat, i coordinat amb el Cos d’Inspectors de Via Pública, amb ple respecte a la normativa aeronàutica, de videovigilància i de protecció de dades.
Tercer. Aprovar un protocol conjunt entre Policia Local i Cos d’Inspectors de Via Pública per garantir una resposta ràpida davant d’abocaments il·legals, incloent la identificació dels responsables, la recollida i custòdia de prova gràfica, la traçabilitat dels elements probatoris i, quan legalment escaigui, la immobilització o intervenció cautelar dels materials o vehicles emprats.
Quart. Aplicar amb el màxim rigor els mecanismes de reparació dels danys, restauració de la realitat alterada i execució subsidiària, de manera que, quan l’Ajuntament hagi d’assumir la retirada dels residus o la neteja de l’espai afectat, se’n repercuteixi íntegrament el cost a la persona o persones responsables, sense perjudici de la sanció administrativa corresponent.
Cinquè. Donar compte trimestralment a la comissió informativa corresponent del nombre d’actuacions realitzades, expedients incoats, sancions imposades, costos repercutits per execució subsidiària i evolució dels punts crítics detectats.
Sisè. Estudiar, si escau, les modificacions normatives necessàries per reforçar la capacitat inspectora, sancionadora i reparadora de l’Ajuntament davant dels abocaments il·legals, en coherència amb l’Ordenança de Civisme i Convivència, l’Ordenança general de residus urbans i neteja viària i la legislació sectorial aplicable.
No obstant, el Ple decidirà"