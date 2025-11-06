Lliurament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2025

Enguany, el guardó ha reconegut l’ecòleg d’ecosistemes Yadvinder Malhi, professor de Ciència dels Ecosistemes a la Universitat d’Oxford, per les seves contribucions a la integració de l’ecologia dels ecosistemes a les ciències del sistema Terra, especialment en l’àmbit dels boscos tropicals i la pèrdua de biodiversitat.

 

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregat el 21è Premi Ramon Margalef d’Ecologia a l’ecòleg d’ecosistemes Yadvinder Malhi. Durant l’acte, el cap de l’executiu català ha reclamat que el model de progrés humà sigui “compatible amb el respecte al medi ambient, amb l’equilibri territorial i amb la justícia social”, i ha afirmat que la ciència és “sinònim d’esperança”.

Illa també ha demanat que els governs prenguin decisions “basades en el coneixement i el rigor científic” i ha considerat la “resistència” a la ciència “perillosa i egoista” perquè “posa en risc la salut, el paisatge i la prosperitat compartida”.

El president Illa ha subratllat que el Premi Ramon Margalef és també una “crida a l’esperança i a convertir el repte climàtic en una oportunitat per construir societats més justes i millor adaptades al planeta Terra que compartim”.

Aquest any s’ha guardonat Yadvinder Malhi, per les contribucions a la integració de l’ecologia dels ecosistemes a les ciències del sistema Terra, especialment pel que fa als boscos tropicals, en el context del canvi ambiental i la pèrdua de biodiversitat.

Malhi coordina un programa de recerca en boscos tropicals i sabanes a l’Àsia, l’Àfrica i les regions de l’Amazones i els Andes, i ha desenvolupat una xarxa internacional de recerca a través dels tròpics que recopila dades sobre la funció dels ecosistemes i els seus vincles amb la biodiversitat.

El jurat del premi ha valorat la seva capacitat per combinar diferents mètodes i perspectives i per crear xarxes internacionals de recerca a llarg termini que permeten comprendre la dinàmica dels boscos tropicals sota la pressió humana.

 

 

