L’Hospitalet aprova el Pla de transició energètica

El pla consta de 54 accions fins a l’any 2030 per reduir un 55 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la ciutat respecte al 2005.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat el Pla de transició energètica de L’Hospitalet 2030, l’objectiu del qual és assolir a la ciutat un 2050 neutre d’emissions. El pla consta de 54 accions concretes que s’han de realitzar fins a l’any 2030 per disminuir un 55 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle al municipi respecte al 2005.

El pla preveu reduir un total de 431.096 tones de CO₂, disminuir la dependència energètica de l’exterior i evitar les energies provinents de combustibles fòssils.

El Pla de transició energètica, elaborat conjuntament per la Diputació de Barcelona i els serveis tècnics municipals, indica que les fonts més emissores de gasos a L’Hospitalet són el transport —privat i de mercaderies— i l’àmbit domèstic, per la qual cosa calen accions que impliquin tots els sectors i la societat civil. Per assolir els objectius fixats, s’hi actuarà tenint en compte d’on prové l’energia i quanta en gastem, com ens movem, la gestió dels residus, com utilitzem l’aigua i el seu origen, quin ús fem de l’espai públic o com el planifiquem.

Amb l’aprovació del Pla de transició energètica, L’Hospitalet continua reforçant les seves polítiques mediambientals reflectides en iniciatives com el Pla local d’adaptació al canvi climàtic, la Taula d’Emergència Climàtica, el Pla de millora de la qualitat de l’aire, el Pla director del verd urbà, el Pla director de l’arbrat, el Pla director d’educació ambiental, el Pla de mobilitat urbana sostenible, la implantació de la zona de baixes emissions i de la xarxa pedalable, l’aprofitament de l’energia solar i de les aigües freàtiques o el projecte LH Escoles Sostenibles.

L’Ajuntament crearà un comitè de treball específic amb tècnics de diverses àrees municipals implicades per fer el seguiment del pla, que es revisarà cada dos anys per actualitzar-lo i avaluar-ne el potencial per assolir el 2050 la neutralitat de les emissions.

L’Ajuntament de L’Hospitalet està adherit al Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia, que fixa, entre d’altres, el compromís d’establir objectius a mitjà i llarg termini coherents amb els objectius de la Unió Europea d’aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2050.



El 57% de les 54 accions que s’han de desenvolupar ja s’han iniciat

Les accions que cal desenvolupar s’emmarquen en vuit eixos estratègics que inclouen àmbits com la gestió energètica municipal, l’eficiència energètica en habitatges i serveis, el foment de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la reducció de residus i l’increment de la recollida selectiva, o la disminució de l’ús d’aigua potable.

L’objectiu és passar de les 3,1 tones de CO₂ per habitant el 2005 a 1,4 tones el 2030, assolir la neutralitat en carboni l’any 2050 amb un balanç net de zero emissions i treballar per una transició energètica justa. Del total de 54 accions previstes, se n’ha iniciat ja el 57 %: 31 estan en curs i sis, completades, amb un estalvi estimat de 226.658 tones de CO₂ per any.

Entre les actuacions del pla hi ha la creació de l’Oficina d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat Urbana i el foment de la rehabilitació energètica d’habitatges de la ciutat, una tasca que ja es va començar a realitzar ara fa un any amb l’oficina situada al barri de Bellvitge.

Les mesures també inclouen la telegestió i la certificació energètica de tots els edificis municipals; continuar amb la renovació de l’enllumenat públic, dels semàfors, de les instal·lacions esportives i dels edificis municipals amb tecnologia led; campanyes de sensibilització a indústria i comerç i campanyes per millorar la recollida selectiva de brossa orgànica, assegurant la recollida a escoles i mercats.

Així com la promoció d’energies renovables –ja s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a diversos edificis municipals i es continuarà amb 11 escoles, a més, es continuarà bonificant l’IBI i l’IAE a empreses i particulars que s’instal·lin plaques. I pel que fa a l’ús de l’aigua, s’incrementaran les accions d’estalvi d’aigua a instal·lacions esportives.