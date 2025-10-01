L'estat del medi ambient a Europa no és bo

Les amenaces a la natura i els impactes del canvi climàtic són els principals reptes.
S'han fet progressos significatius en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la contaminació atmosfèrica, però l'estat general del medi ambient a Europa no és bo, especialment la seva naturalesa, que continua patint degradació, sobreexplotació i pèrdua de biodiversitat. Els impactes de l'acceleració del canvi climàtic també són un repte urgent, segons l'informe més complet de l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), sobre l'estat del medi ambient, publicat recentment. Les perspectives de la majoria de les tendències ambientals són preocupants i plantegen riscos importants per a la prosperitat econòmica, la seguretat i la qualitat de vida d'Europa.
L'informe subratlla que el canvi climàtic i la degradació ambiental representen una amenaça directa per a la competitivitat d'Europa, que depèn dels recursos naturals. Afegeix que assolir la neutralitat climàtica per al 2050 també depèn d'una gestió millor i responsable de la terra, l'aigua i altres recursos. La protecció dels recursos naturals, la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i la reducció de la contaminació augmentaran la resiliència de les funcions socials vitals que depenen de la natura, com ara la seguretat alimentària, l'aigua potable i les defenses contra les inundacions.
L'informe insta a intensificar la implementació de polítiques i accions que facilitin la sostenibilitat a llarg termini ja acordades en el marc del Pacte Verd Europeu. Aquestes accions s'alineen amb les prioritats de la Brúixola de Competitivitat de la Comissió Europea en matèria d'innovació, descarbonització i seguretat.
El Medi Ambient d'Europa 2025 és l'anàlisi més completa sobre l'estat actual i les perspectives del medi ambient, el clima i la sostenibilitat del continent, basada en dades de 38 països.
L'informe destaca que la Unió Europea és líder mundial en els esforços climàtics, ja que ha reduït les emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'ús de combustibles fòssils, alhora que ha duplicat la quota d'energies renovables des del 2005. També s'han fet progressos importants en la millora de la qualitat de l'aire i en l'augment del reciclatge de residus i l'eficiència dels recursos durant els darrers 10-15 anys. Els progressos en una sèrie de factors que permeten el canvi cap a la sostenibilitat, com ara la innovació, l'ocupació verda i les finances sostenibles, també donen motius d'esperança.
Segons Leena Ylä-Mononen, directora executiva de l'Agència, "No ens podem permetre rebaixar les nostres ambicions en matèria de clima, medi ambient i sostenibilitat. El nostre informe sobre l'estat del medi ambient, creat conjuntament amb 38 països, estableix clarament el coneixement científic i demostra per què hem d'actuar. A la Unió Europea, tenim les polítiques, les eines i el coneixement, i dècades d'experiència treballant junts per assolir els nostres objectius de sostenibilitat. El que fem avui donarà forma al nostre futur."
La vicepresidenta executiva per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, ha explicat que "Aquest informe és un clar recordatori que Europa ha de mantenir el rumb i fins i tot accelerar les nostres ambicions climàtiques i mediambientals. Els recents fenòmens meteorològics extrems mostren la fragilitat de la nostra prosperitat i seguretat quan la natura es degrada i els impactes climàtics s'intensifiquen. Retardar o ajornar els nostres objectius climàtics només augmentaria els costos, agreujaria les desigualtats i debilitaria la nostra resiliència. Protegir la natura no és un cost. És una inversió en competitivitat, resiliència i benestar dels nostres ciutadans. Ampliant les accions ara, podem construir una Europa més neta, justa i resilient per a les generacions futures.·
La comissària de Medi Ambient, Resiliència de l'Hídrica i Economia Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha destacat que "Tot i que s'han fet progressos, l'estat del nostre medi ambient és una clara crida a l'acció per continuar reduint la contaminació, restaurant la natura i protegint la biodiversitat. Hem de repensar el vincle entre el medi ambient i l'economia i considerar la protecció de la natura com una inversió, no com un cost. Una natura sana és la base d'una societat sana, una economia competitiva i un món resilient, i per això la UE es compromet a mantenir el rumb en els seus compromisos mediambientals."
El comissari de Clima, Emissions Nets Zero i Creixement Net, Wopke Hoekstra, valora que "Aquest informe reforça la necessitat urgent que la UE mantingui les seves fortes ambicions climàtiques. Com a continent que s'escalfa més ràpidament, Europa ha presenciat de primera mà l'impacte devastador del canvi climàtic, més recentment a través dels greus incendis forestals que van assolar l'estiu. Els costos de la inacció són enormes, i el canvi climàtic representa una amenaça directa per a la nostra competitivitat. Mantenir el rumb és essencial per salvaguardar la nostra economia."
Reptes complexos al davant
La biodiversitat està disminuint en els ecosistemes terrestres, d'aigua dolça i marins d'Europa a causa de les pressions persistents impulsades per patrons de producció i consum insostenibles, demostrades sobretot en el sistema alimentari. De cara al futur, s'espera que el deteriorament de l'estat de la biodiversitat i els ecosistemes d'Europa continuï, i és poc probable que s'assoleixin els objectius polítics acordats el 2030, segons l'informe.
De la mateixa manera, els recursos hídrics d'Europa estan sota una forta pressió, i l'estrès hídric afecta un terç de la població i el territori d'Europa. Mantenir ecosistemes aquàtics saludables, protegir les conques hidrogràfiques i garantir que els recursos d'aigües subterrànies es reposin és crucial per garantir la futura resiliència hídrica d'Europa, segons l'informe.
Pel que fa al canvi climàtic, Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament del planeta. El clima està canviant a un ritme alarmant, amenaçant la seguretat, la salut pública, els ecosistemes, les infraestructures i l'economia. La freqüència i la magnitud creixents dels desastres relacionats amb el clima, així com el coneixement que el clima continuarà canviant fins i tot amb els ambiciosos esforços de mitigació de la UE, subratllen la necessitat urgent d'adaptar la societat i l'economia europees, garantint alhora que ningú es quedi enrere.
Aquests principals reptes exigeixen repensar els vincles entre la nostra economia i el medi ambient natural, la terra, l'aigua i els recursos naturals, segons l'informe. Només restaurant el medi ambient natural a Europa serà possible mantenir una economia competitiva i una alta qualitat de vida per als ciutadans europeus.
Escalant cap amunt i cap avall
L'informe afirma que cal urgentment un canvi transformador en els sistemes de producció i consum (descarbonitzar l'economia, avançar cap a la circularitat, reduir la contaminació i exercir una gestió responsable dels recursos naturals). Les polítiques de la UE, inclòs el Pacte Verd Europeu, proporcionen un camí clar cap a la sostenibilitat.
L'informe assenyala específicament els esforços per restaurar els hàbitats mitjançant solucions basades en la natura, que augmentaran la resiliència i també ajudaran als esforços de mitigació i adaptació al canvi climàtic. També emfatitza la necessitat de descarbonitzar sectors econòmics clau, especialment el transport, i d'abordar les emissions de l'agricultura. L'augment de la circularitat té el potencial de reduir la dependència d'Europa de les importacions d'energia i matèries primeres crítiques. A més, invertint en la transició digital i verda de la indústria europea, Europa pot millorar la productivitat i convertir-se en un líder mundial en innovació verda, desenvolupant tecnologies per descarbonitzar indústries difícils de reduir com la de l'acer i el ciment.