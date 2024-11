Les ciutats del 2030 es troben a Viladecans

Per segon any consecutiu, Viladecans ha esdevingut epicentre de la conversa sobre el futur de les ciutats intermèdies amb la Jornada Viladecans 2030, la trobada que posa en comú les seves estratègies i respostes de cara al 2030. De la mà de l’Oficina del Futur de la Ciutat, més de 130 representants d’institucions, organismes i entitats d’arreu l’estat s’han donat cita als espais d’Atrium, Can Xic i la Biblioteca per compartir coneixement i experiències, a través de ponències, taules rodones i tallers.

La nova alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, ha estat l’encarregada d’obrir l’acte i encapçalar la representació institucional, tot posant en valor tant el nivell del debat i els i les assistents, com les aspiracions de Viladecans per a l’horitzó 2030: “És un espai per reflexionar i compartir les eines i els propòsits que tenim les ciutats intermèdies del nostre voltant per abordar els reptes de ciutat com la solitud no desitjada, l'accés a l'habitatge i crear noves oportunitats per a tothom, així com assolir les missions que tenim com a ciutat: l'educativa, amb l'abandonament escolar zero, i la clima”. L’ha seguit Mar Santamaría, fundadora de l’agència de planificació urbanística 300.000 Km/s, amb la ponència ‘Siguem ciutats necessàries!’. En ella, Santamaría ha posat en valor la força i el potencial de les ciutats intermèdies com Viladecans.

Després de la inauguració, la jornada s’ha dividit en tres itineraris: un sobre l’Agenda 2030 com a eina de comunicació innovadora, organitzat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a la Sala Petita del Teatre Atrium Viladecans; un segon sobre el govern en comú de les ciutats intermèdies, amb el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana del Govern d’Espanya i l’oficina de planificació urbana Paisaje Transversal, a la Biblioteca; i un tercer i últim sobre com pensar els carrers del futur a les ciutats, liderat per l’Oficina del Futur, a Can Xic.

Cada itinerari ha consistit d’una taula rodona amb experts i expertes i un taller vinculats a la matèria. A les taules, a més, hi ha hagut representació de l’Ajuntament de Viladecans com a amfitrió de la jornada i referent en el disseny d’estratègies de futur a les ciutats: Montserrat Sanahuja, directora de Comunicació Corporativa, a l’Itinerari 1; Richard Calle, tinent d’alcalde d’Estratègia 2030, a l’Itinerari 2; i Marina Jarque, directora de l’Oficina del Futur de la Ciutat, a l’Itinerari 3.