L’acte, presentat pels periodistes Jèssica del Moral i Marc Bala, va començar amb unes paraules de benvinguda a càrrec de la segona tinenta d’alcaldia i regidora d’Emergència Climàtica i Espais Naturals de Vilanova i la Geltrú, Iolanda Sánchez Alcaraz, que es va referir als reptes del municipi i de la comarca del Garraf en matèria de prevenció d’incendis forestals, així com a “la necessitat de l’autoprotecció per garantir que la ciutadania sigui conscient de l’entorn natural en el qual habita i en tingui cura”. Per la seva banda, el coordinador d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Carlos García Oquillas, va remarcar “la importància de dur a terme una gestió forestal estratègica, que impliqui tant la responsabilitat col·lectiva com la individual”, i va subratllar que “la prevenció d’incendis s’ha de fer tot l’any, passant per l’autoprotecció, el manteniment de les parcel·les i les franges perimetrals”.

A continuació, el diputat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, va pujar a l’escenari per fer l’entrega dels premis. En la seva intervenció, va posar en valor la tasca de les ADF i la seva implicació, destacant que “el fet de tenir més de 4.000 voluntaris i voluntàries a la província amb l’objectiu de lluitar contra els incendis és un cas únic a nivell europeu”. També va advertir que “avui dia, la causa principal dels incendis continua sent humana, i a més, hem perdut un 28% de biodiversitat. Per això és molt important la tasca de les ADF en la preservació d’aquest medi natural que cal protegir”.

El premi Jordi Peix i Massip, va ser el primer a lliurar-se, amb una dotació d’11.000 euros per a projectes de sensibilització, informació, comunicació o educació en matèria d’incendis forestals, i al qual hi optaven quatre projectes. L’ADF Burriac en va resultat la guanyadora, amb el projecte d’Adequació de la finca de Can Tolrà en un centre de prevenció i divulgació de la natura a la comarca del Maresme.

El premi Rossend Montané i Ferrer, també dotat amb 11.000 euros, destinat a projectes d’innovació en infraestructures o mitjans de prevenció d’incendis forestals, i al qual s’hi havien presentat tres projectes, va correspondre a l’ADF Alt Foix, pel Sistema de monitoratge de nivell d’aigua a les basses en temps real.

Finalment, es va fer entrega del Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau, que reconeix la trajectòria d’una persona destacada en la prevenció dels incendis forestals. Enguany, excepcionalment, es van atorgar dos premis, lliurats pel director general de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya, Jaume Minguell. Minguell va subratllar el gran valor i expertesa de les ADF i va remarcar “el paper dels ajuntaments en la prevenció d’incendis forestals, perquè són a la primera línia de xoc i tenen tot el coneixement en polítiques de prevenció d’incendis”. També va fer èmfasi en “la necessitat de simplificar la normativa de prevenció d’incendis forestals des de les administracions i de dotar tots els agents implicats de mitjans per poder dur a terme la seva tasca”.

Els dos premis honorífics van reconèixer Jaume Rabeya i Casellas, de l’ADF Tres Branques, i Ramon Torrents, de l’ADF Font-rubí. Pel que fa a Jaume Rabeya, es va valorar “la seva gran capacitat per activar, coordinar les ADF i liderar un equip i donar-hi suport en qüestions de logística”. De Ramon Torrents se'n va destacar la seva implicació en la prevenció d’incendis forestals des dels 16 anys i “el seu lideratge, disciplina i estima als companys, així com la seva missió decidida per la protecció del medi ambient i la seva gran capacitat de visió global”.