L'enllumenat públic municipal redueix el consum energètic

Imatge: Il·luminació dels carrers de Siurana.



Un nou inventari d’aquestes instal·lacions constata els beneficis energètics i econòmics derivats de la modernització de l’enllumenat exterior des de 2013, que ha reduït prop del 60% la petjada de carboni

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha elaborat un nou inventari de les instal·lacions d’enllumenat públic municipal a Catalunya, que revela un avenç significatiu cap a un model energètic més sostenible, eficient i econòmic. Amb dades corresponents a 2024, el treball identifica més d’1,56 milions de punts de llum d’enllumenat públic de titularitat municipal amb una potència total propera als 115 MW. Aquest inventari n’actualitza un altre, de l’any 2013, i ha permès quantificar els impactes positius de les polítiques públiques i dels avenços tecnològics implementats en l’última dècada.

Les dades mostren que el consum energètic de l’enllumenat públic s’ha reduït un 43%. Pràcticament, la totalitat d’aquesta reducció és conseqüència de la disminució de potència instal·lada, atès que, en general, la proporció d’hores i règims de funcionament han estat similars. La petjada de carboni s’ha reduït un 59% en 11 anys, fet que ha suposat deixar d’emetre més de 145.000 tones de CO₂ equivalent cada l’any. Aquesta reducció és fruit de la combinació de tres factors:

• La substitució progressiva de lluminàries per tecnologia LED

• La instal·lació de sistemes de regulació de flux lluminós

• La creixent presència de fonts renovables al mix elèctric

Aquesta evident millora ambiental també ha comportat que els municipis catalans hagin aconseguit un estalvi econòmic estimat superior als 53 milions d’euros anuals, alliberant recursos per a d’altres serveis públics.

Cada cop més tecnologia LED

Actualment, més del 50% dels punts de llum ja utilitzen tecnologia LED, una proporció que s’eleva a més del 60% en els municipis petits, on l’estalvi energètic i econòmic és especialment rellevant. Tot i que es detecta un increment de punts de llum de l’11%, la potència total instal·lada s’ha reduït un 42% a conseqüència de l'eficiència més gran de les solucions utilitzades. Hi ha hagut una reducció de la potència mitjana instal·lada per punt de llum, que ha passat de 141 W a 74 W.

Des del punt de vista ambiental lumínic, però, cal tenir en compte que la presència de llum blanca, que té més radiació en la component dels blaus, pròpia dels LED, en substitució de l’ataronjada, pot incrementar els efectes perjudicials en la biodiversitat i la visió del cel estrellat, que cal monitoritzar i predir. Precisament per mantenir la qualitat del servei lumínic s’han concebut les subvencions per a reformes d’instal·lacions d’il·luminació que de forma periòdica convoca Transició Ecològica.

Preservar els espais més sensibles

La Generalitat està executant un projecte a través del qual té previst destinar fins al 2028 més de 9 milions d’euros en un projecte per reduir l’impacte ambiental de l’enllumenat exterior en espais naturals especialment sensibles a la contaminació lumínica. Aquest projecte es finança a través del Fons Climàtic, alimentat amb el 50% de la recaptació de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles i el 20% de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

El projecte preveu diferents accions per protegir els espais més sensibles envers la contaminació lumínica. En l’actualitat s’està realitzant:

• La implantació del Pla d’actuacions del Parc Natural de la Serra del Montsant.

• Els treballs d’inici per a la protecció del Parc Natural dels Ports.

• El Procés de participació per elaborar un pla per preservar i promocionar el cel nocturn del Montsec, que encara està obert.

Les accions s’emmarquen en l’anomenada Llei de restauració de la natura europea, que estableix que caldrà implantar mesures per restaurar els hàbitats fins que es trobin en una bona condició ambiental, i per tant, entre d’altres, en bones condicions de foscor natural.

El nou inventari d’instal·lacions d’enllumenat ha estat fonamental per elaborar el primer mapa global de contaminació lumínica de Catalunya, que està previst publicar en les properes setmanes, i que suposarà una eina global per predir l’efecte de la transició de la il·luminació cap a tecnologia LED.