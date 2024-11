L’AMB ha presentat el 29 d’octubre, les noves motos elèctriques metropolitanes d’ús compartit, que ha regulat a través de l’atorgament de llicències metropolitanes, via concurs públic, i que començaran a funcionar als primers vuit municipis els propers dies. El servei, de regulació metropolitana i de titularitat i gestió privada, arribarà abans que acabi l’any fins a gairebé 10.000 motos, estacionades a l’espai públic, i suposa un nou impuls per potenciar i facilitar opcions de mobilitat sostenible a la metròpolis de Barcelona. Arribarà als següents 8 municipis: l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

L’acte, celebrat a la seu de l’AMB, ha anat a càrrec del president de l’AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i del vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón. També hi han assistit alcaldes i alcaldesses dels municipis i representants de les empreses operadores i propietàries del servei.

“Avui donem el tret de sortida a la moto elèctrica compartida metropolitana. Fem un pas de gegant. Es tracta de la regulació més gran d’Europa. És una opció sostenible més perquè la ciutadania pugui escollir la seva millor opció de mobilitat”, ha explicat Cordón, que també ha recordat l’objectiu de l’AMB de millora de la salut i de qualitat de l’aire i de vida de la gent amb alternatives netes. “Això ha estat possible gràcies a la delegació de competències de 8 ajuntaments a l’AMB. És un èxit de col·laboració entre diferents administracions públiques” ha afegit Cordón. També ha destacat que amb aquesta nova aposta “fomentem la intermodalitat i el canvi d’hàbits”.

Cinc empreses operadores i 9.950 motos al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Besòs

Amb la resolució de la primera convocatòria, l’AMB ha atorgat cinc llicències, que corresponen a cinc empreses operadores, amb un total de 9.950 vehicles. Concretament, les empreses són les següents: Hori Rides, SL (2.050 motos), Yego Urban Mobility, SL (2.050 motos), Cooltra Motosharing, SLU (1.950 motos), Go Sharing, BV (1.950 motos) i Acciona Mobility, SA (1.950 motos). A partir de demà, dimecres 30 d’octubre, les empreses tenen 40 dies naturals per fer tot el desplegament del servei.

Aquestes 9.950 motos arribaran a tres municipis del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat), dos del Barcelonès (Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat) i tres del Besòs (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona). S’ha previst una zona de cobertura mínima, a la qual les empreses han de donar servei obligatòriament. També s’han previst àmbits amb restriccions, on podran estacionar sota determinades condicions, i àmbits de prohibició, on no podran estacionar, que sovint ja estan recollits en les ordenances municipals de cada ajuntament.

Les llicències tenen una vigència de dos anys, prorrogables per un període màxim de dos anys més (d’any en any), i l’AMB revisarà periòdicament el nombre de vehicles associats a cada llicència. Aquesta convocatòria i les bases corresponents han estat fruit de la Taula Metropolitana de la Moto Elèctrica Compartida, on van participar 60 entitats, i també s’han treballat amb l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Identificació metropolitana, codi de bones pràctiques, comissió tècnica i règim sancionador

Cadascuna de les cinc empreses tindrà la seva pròpia app i les seves pròpies tarifes. En aquest sentit, l’AMB només en regula l’ús i preserva l’espai públic. No obstant això, la disponibilitat de motos també es podrà visualitzar a les aplicacions AMB Mobilitat i SMOU.

Tant les motos com els cascs porten una identificació metropolitana. Concretament, el logo de l’AMB de la moto compartida. La resta de la moto i el casc tenen els colors, tipografies i dissenys que cada empresa hagi decidit.

A banda, l’AMB ha creat una comissió tècnica, formada per tècnics d’aquest organisme, dels municipis i de les empreses operadores, que farà seguiment del desplegament i, coordinadament amb les policies locals, vetllarà pel bon ús de la moto compartida en el marc de la regulació i la seguretat viària. A més, tots els operadors s’han adherit al codi de bones pràctiques de seguretat viària de l’AMB.

Les Bases reguladores també preveuen un règim sancionador específic, que regula la gravetat de les infraccions i els mecanismes de revocació i reassignació de les llicències revocades entre els operadors actius, sempre seguint l’ordre establert per sorteig.

Les llicències atorgades estan subjectes a una taxa de l’AMB per a la gestió anual de la llicència (45 €/vehicle l’any) i a les taxes per a l’aprofitament especial de l’espai públic de cada municipi, segons les ordenances municipals corresponents.