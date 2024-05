El Centre Cívic Vista Alegre va acullir el passat 7 de maig la nova edició del Fòrum de la XECS (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Castelldefels). Sota el títol “Congrés de l’aigua a les escoles de Castelldefels”, va comptar amb la participació de 73 alumnes i 18 professores i professors de 13 centres educatius que formen part de la xarxa (d’un total de 18).

Es tracta de l’acció final conjunta de Mestres i alumnat dels diferents centres educatius que formen part de la XECS, entre cases dels infants (0 – 3 anys), centres d’educació infantil i primària; centres d’educació secundària i de formació professional (PFI).

A l’acte hi van assistir els regidors de Medi Ambient, Pedro Paredes; i d’Educació, Ramon Amador; que van animar l’alumnat a continuar amb la seva tasca de sensibilització que realitzen a l’escola i també a casa.

Durant el fòrum es van presentar, a mode de conferència, les produccions audiovisuals que havien preparat els propis alumnes als seus centres educatius, enguany relacionades amb l’aigua, la sequera i la necessitat d’estalviar aquest recurs tan escàs.

La majoria dels centres educatius es van centrar en les mesures d’estalvi d’aigua que, durant aquest curs, han anat aplicant al centre, com ara: incorporar brides als “prestos” de les aixetes per reduir el temps en què estan obertes, incorporar gots per recollir l’aigua sobrant d’aquestes aixetes, recollir l’aigua sobrant dels gots del menjador per poder regar l’hort, etc. Són mesures que s’han aplicat especialment en els centres d’educació infantil i primària.

D’altres van centrar els seus treballs en la presa de consciència sobre la petjada hídrica de la moda ràpida: quants litres d’aigua hi ha al teu armari? Quants litres d’aigua portes a sobre? Al llarg del curs han fet campanya al seu centre educatiu per augmentar la consciència dels joves sobre aquest problema. Es tracta d’una acció que s’ha donat especialment en centres d’educació secundària, i en algun de primària.

També n’hi ha alguns que, a més d’apuntar les mesures d’estalvi que feien al centre, van fer extensiva la seva tasca per arribar a les famílies de l’alumnat, enviant un recull de consells per estalviar aigua a casa i demanant imatges de retorn a les famílies de les seves actuacions.

Després de les presentacions, l’alumnat de cada escola va preparar un sistema de goteig amb material reutilitzat per emportar-se al centre i continuar amb la tasca d’estalvi d’aigua a l’hort i al jardí.

Què és la XECS i què fa?

La Xarxa d’Escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat va començar a funcionar el curs 2020 – 21, impulsada per l’Ajuntament (àrees de Medi Ambient i Educació), com a xarxa local dins del marc de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).

La xarxa de Castelldefels compta amb centres educatius amb el distintiu d’Escola Verda. Els centres participants, 18 en l'actualitat, troben en la xarxa un espai de formació, d'assessorament i suport i d'intercanvi d'experiències per treballar conjuntament per la sostenibilitat de l'escola i de la ciutat, i un acompanyament continu al llarg d'aquest procés conjunt d'ambientalització.

Els objectius de la Xarxa a Castelldefels són:

- Avançar en l'ambientalització dels centres educatius de Castelldefels.

- Establir espais d'intercanvi, formació i treball comú entre els centres que formen part de la Xarxa.

- Crear espais de formació, assessorament i reconeixement dels centres que formin part de la Xarxa.

- Realitzar accions conjuntes per compartir recursos i aconseguir millors resultats.

- Promoure actuacions formatives del professorat.

- Participar en accions conjuntes amb la Xarxa d'Escoles Sostenibles de Catalunya - XESC.