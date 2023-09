Foto: Imatge de la cursa de transport públic promoguda cada any per la Plataforma pel Transport Públic (PTP) com una de les activitats de la Setmana. Font: PTP

Un total de 252 municipis catalans s’han inscrit fins al moment a la Setmana Europea de la Mobilitat 2023 (SEM), que se celebrarà del 16 al 22 de setembre. La xifra podria augmentar perquè les adhesions es tanquen aquest mateix dissabte dia 16, amb l’inici de la campanya. Els pobles i ciutats adherits celebraran activitats per al foment de la mobilitat sostenible.

El tema escollit d’aquesta edició és ‘Eficiència energètica’ i el lema és ‘Combina i mou-te!’, per posar l’accent en la intermodalitat, és a dir, combinar diferents mitjans de transport sostenibles pels desplaçaments.

Catàleg d’activitats

Com cada any, el Departament de Territori posa a disposició dels ajuntaments un catàleg d’activitats amb indicacions per organitzar bicicletades, caminades, tallers sobre eficiència energètica, exposicions o campanyes divulgatives. És un document amb previsions econòmiques, recursos necessaris, recomanacions i propostes per al desenvolupament i la difusió de l’activitat.

El Dia sense cotxes

Els municipis que participen en la SEM també podran celebrar el Dia sense cotxes el 22 de setembre. És una jornada en què es restringeix el pas dels vehicles privats en els emplaçaments que es determinen i es tanca al trànsit motoritzat durant la major part del dia. L’adhesió també pot comportar pels ajuntaments la implementació de mesures permanents en favor de la mobilitat sostenible, com ara accions per l’accessibilitat en vies urbanes o millores d’infraestructures per a bicicletes i vianants.

Estació d’autobusos de Lleida

El Departament de Territori participarà en l'acte organitzat per La Paeria al Palau de Congressos de Lleida el pròxim 19 de setembre a les 11 del matí, amb motiu de la SEM, en què es preveu explicar a entitats i associacions les solucions adoptades en matèria de mobilitat al voltant de la futura estació d’autobusos de Lleida, que s’ha d’ubicar a l’antiga farinera de la Meta i els Docs.

FGC també se suma a la Setmana

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per la seva banda, ha organitzat dues jornades de portes obertes, el 16 i 17 de setembre, al centre de preservació de vehicles històrics d’FGC, anomenat Espai de la via mètrica, situat al costat de l’estació de Martorell Central. Es tracta de visites gratuïtes i guiades que permetran descobrir una vintena de peces històriques de la línia Llobregat-Anoia d’FGC, com ara locomotores, cotxes i vagons que van prestar servei al llarg del segle XX i a principis del XXI. La inscripció està disponible al web de l’Ajuntament de Barcelona.

El Banc de Sang i Teixits instal·larà a l’Espai Provença de l’estació, ubicat al vestíbul de l’accés del carrer Rosselló cantonada amb Balmes, un espai on les persones usuàries d’FGC, i qualsevol altra persona que ho desitgi, podran donar sang. Per participar-hi cal inscriure’s al web donarsang.gencat.cat.

21 anys de SEM

La SEM, que compleix 21 anys, és una iniciativa europea per afavorir la sostenibilitat als pobles i ciutats. L’objectiu és reduir el vehicle privat i fomentar els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicles elèctrics, així com treballar per la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.