La Qualitat de l’Aire a debat i reflexió a Sabadell

Torna el Congrés biennal sobre la Qualitat de l’Aire a la co-capital del Vallès Occidental. Enguany, cinc administracions s’alineen per a donar cobertura i debat a la gestió de la qualitat de l’aire per a fer front comú en la seva problemàtica local/global. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sabadell.

Durant una jornada i mitja, amb 3 espais en paral·lel de Fira Sabadell, una zona d’exposició, networking i tallers interactius, la trobada comptarà amb la participació de més de 70 ponents de renom en l'àmbit nacional i internacional i diferents agents sectorials propiciant les sinergies i aliances necessàries per enfortir i visibilitzar el sector de la gestió de la qualitat de l’aire.

L'èmfasi d’aquesta edició seran les polítiques integrals en favor de la qualitat de l’aire en l'àmbit local i supramunicipal, posant en relleu les mesures més innovadores en l'àmbit de mesura, gestió, l’estat actual dels models i les restriccions a escala europea i mundial.

INSCRIPCIONS OBERTES

El Congrés s’abordarà d'acord amb cinc àmbits de reflexió oberta a la ciutadania: La Mobilitat, la Salut, les Emissions, La Modelització i Avaluació, i l’Urbanisme que comptaran amb el suport de perfils tècnics d’un comitè científic que reuneix ISGLOBAL, CSIC, CaminsCat, el Barcelona Supercomputing Centre, Agència de Salut Pública de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Autoritat Transport Metropolità i la col·laboració del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Aquesta edició pretén posar damunt la taula la radiografia més actual de les polítiques públiques a escala local, nacional i internacional sobre la Qualitat de l’Aire. Així farem un repàs a “Les polítiques transversals” amb Xavier Querol del CSIC, al “Plan Nacional de Ozono” amb Marta Muñoz (MITECO), a la “Futura Llei de QA a Catalunya”, amb Isabel Hernández i al “Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire” amb Xavier Guinart (ambdós de la Generalitat de Catalunya).

Un Congrés que ens permetrà conèixer les restriccions en emissions declarades per l'OMS (Horitzó 2027) o els models de pronòstic de qualitat de l’aire (WMO) amb S.Basart de la World Meteorological Organization, i com les ciutats i polítiques fan el possible per adequar-s’hi. Sempre partint des de la base situacional a Catalunya. En l'àmbit internacional, també destaquen Martin Lutz, bernilés, que farà una “Avaluació de la nova Directiva europea sobre qualitat de l’aire”; Sotirios Papanithosau, expert en sensòrica o l’italià Guido Lanzani, cap de la unitat de qualitat de l’aire d’Arpa Lombardia.

Un Congrés apuntalat per la ponència inaugural sobre mobilitat sostenible amb Giuseppe Grezi, regidor de l’Ajuntament de València, i la cloenda amb l’aposta per la comunicació de l’Aire Net, amb Jordi Regàs i Xavier Duran (CCMA). Dos tallers participatius seran novetat en aquesta edició proposant la construcció d’entorns escolars saludables (Anthesis La Vola) i Odour Collect (Science for Change).

Adaptació i mitigació emergència climàtica des de la Diputació de Barcelona

Aquesta edició del Congrés es tira endavant amb la voluntat de renovar el compromís amb el món local. Des de 2011, la Diputació de Barcelona ha donat suport a la redacció de 21 plans de millora de la qualitat de l’aire, 17 de municipals i 4 de caràcter supramunicipal, al Vallès Oriental, el Vallès Occidental, Osona i el Baix Llobregat.

Moltes de les mesures que els municipis han adoptat per fer front a l'emergència climàtica, a través dels plans d’adaptació i mitigació, redunden també en la millora de la qualitat de l’aire, especialment en l’àmbit de la mobilitat. La Diputació de Barcelona també presentarà l'exposició Respira!.

Polítiques de millora de la Qualitat de l’Aire com a eix des de l'AMB

L’AMB, co-organitzadora del congrés, té com a eix prioritari en les seves polítiques la millora de la qualitat de l’aire a la metròpolis de Barcelona. En l’àmbit de la mobilitat, durant el congrés exposarà la campanya de comunicació “La contaminació mata”, liderarà una taula rodona amb l’avaluació científica i els resultats de les zones de baixes emissions i també impulsarà una taula amb bones pràctiques de pacificació urbanística i mobilitat activa per crear entorns escolars segurs. En l’àmbit d’ecologia, l'AMB presentarà conjuntament amb altres administracions l’estat de la nova Directiva i diferents mesuraments de qualitat de l’aire low cost en l'àmbit municipal. També, un projecte de norma de construcció de mapes d’olor col·laboratius mitjançant ciència ciutadana, en la que l’AMB hi ha treballat activament durant 4 anys, sent la primera d’aquest tipus a escala internacional i esdevenint un referent en aquest àmbit.

Acció Climàtica a Catalunya: Compromís amb la reducció de la contaminació

El compromís del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb la reducció de la contaminació atmosfèrica és incontestable.

Des de l’anterior Congrés ha impulsat l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, full de ruta en la matèria al país i principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire, que el Govern preveu aprovar en els mesos vinents. Un pla que, per primer cop, anirà a més enllà de la conurbació de Barcelona i garantirà el dret a l’aire net a tota la ciutadania de Catalunya, aplicant-se a molts sectors i apropant-se als valors límit de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i en la línia de la Comissió Europea, que previsiblement establirà uns valors molt més restrictius que els actuals.

L’Aire del Vallès

El Consell Comarcal del Vallès Occidental participa en el Congrés com a co-organitzador de l’esdeveniment després de l’aprovació del Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire, una eina que ha de permetre assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a la comarca, a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells.

El Vallès Occidental ha estat la primera comarca de Catalunya a disposar d’un Pla d’aquestes característiques, incloent-hi a tots els municipis de la comarca.

El Congrés serà un bon moment per fer balanç de la implementació del Pla i per abordar la priorització d’accions a realitzar.

Sabadell, capital de la Qualitat de l’Aire

Així, el Congrés, que va néixer a Sabadell fa 4 anys, torna acollir professionals del sector del medi ambient i la ciutadania, en un moment on la qualitat de l’aire és gran protagonista de les polítiques públiques. Sabadell està clarament compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i en aquesta línia els darrers temps ha impulsat iniciatives com l'estratègia Sabadell Més Verda, amb l'objectiu de naturalitzar el conjunt d'espais públics i incorporar la perspectiva verda a tots els projectes de ciutat. L'aire no té fronteres, i per això la seva qualitat cal abordar-la de manera transversal. Trobades com el Congrés afavoreixen aquesta manera de treballar per donar respostes col·lectives a un problema global. Justament la segona edició del Congrés sabadellenc es va tancar amb un Pacte d’Aire Net amb més de 60 alcaldies adherides a la “Declaració per un acord social i polític per la millora de la Qualitat de l’Aire”.

El Congrés compta amb el patrocini destacat de Bettair Mapping Air Quality, Kunak, MCV, TCA i Dinapsis.