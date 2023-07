La Llei de Restauració de la Natura s’aprova al Parlament Europeu

Després d'un debat intens, el Parlament Europeu ha adoptat la seva posició sobre la llei de restauració de la naturalesa de la UE amb 336 vots a favor, 300 en contra i 13 abstencions. La votació per rebutjar la proposta de la Comissió no ha prosperat (312 vots a favor, 324 en contra i 12 abstencions).

Els eurodiputats subratllen que la restauració dels ecosistemes és clau per combatre el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, a més de reduir els riscs per a la seguretat alimentària. Destaquen que el projecte de llei no imposa la creació de noves àrees protegides a la UE ni bloqueja la nova infraestructura d'energies renovables, ja que s'ha afegit un nou article que subratlla que aquestes instal·lacions són d'interès públic.

Objectius de restauració de la natura per al 2030

El Parlament recalca que la nova llei ha de contribuir a assolir els compromisos internacionals de la UE, en particular el marc mundial de biodiversitat de Kunming-Montreal de l'ONU. Els eurodiputats donen suport a la proposta de la Comissió de posar en marxa mesures de restauració per al 2030 que cobreixin almenys el 20% de totes les àrees terrestres i marítimes de la UE.

El Parlament assenyala que la llei només s'haurà d'aplicar una vegada que la Comissió hagi aportat dades sobre les condicions necessàries per garantir a llarg termini la seguretat alimentària i quan els estats membres hagin quantificat l'àrea que cal recuperar per assolir els objectius de restauració per a cada tipus d'hàbitat. La cambra també planteja la possibilitat de posposar els objectius en cas de conseqüències socioeconòmiques excepcionals.

En el termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor del Reglament, la Comissió haurà d'avaluar si hi ha alguna dissonància entre les necessitats financeres de restauració i els fons de la UE disponibles i buscar solucions per satisfer aquesta bretxa, en particular a través d'un instrument comunitari específic.

Després de la votació, César Luena (S&D, Espanya), ha afirmat: «La Llei de Restauració de la Natura és una peça essencial del Pacte Verd Europeu i està en línia amb el consens científic i les recomanacions per restaurar els ecosistemes d'Europa. Els agricultors i els pescadors se'n beneficiaran. Garantirà un planeta habitable per a les generacions futures. La posició adoptada avui envia un missatge clar. Ara hem de continuar treballant, defensar el nostre mandat durant les negociacions amb els estats membres i assolir un acord abans que finalitzi la legislatura per aprovar el primer reglament sobre restauració de la natura de la història de la UE».

Més del 80% dels hàbitats europeus estan en mal estat. La Comissió va proposar el 22 de juny de 2022 un reglament sobre restauració de la natura per contribuir a la recuperació a llarg termini de la natura danyada a totes les zones terrestres i marines de la UE i assolir els objectius climàtics i de biodiversitat europeus. Segons la Comissió, la nova llei comportaria importants beneficis econòmics, ja que cada euro invertit generaria almenys 8 euros de beneficis.

Aquesta legislació respon a les expectatives dels ciutadans en relació amb la protecció i la restauració de la biodiversitat, el paisatge i els oceans, expressades en diverses propostes de les conclusions de la Conferència sobre el Futur d'Europa.

El punt de vista de les entitats ambientals

La Xarxa de Custòdia de la Natura ha destacat que cal "defensar la natura pels seus valors intrínsecs no pels seus valors econòmics, però també hem d’apropiar-nos d’arguments econòmics. Amb tot això celebrem que el Parlament Europeu hagi aprovat la llei de restauració de la natura que compta amb un ampli suport científic i social".

Entitats ecologistes agrupades com Amics de la Terra, ClientEarth, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife i WWF han celebrat que el Parlament Europeu hagi aprovat la seva posició a favor del Reglament de Restauració de la Natura, "un pas que serà de vital importància per a la supervivència dels ecosistemes de la Unió Europea" han destacat. Per les entitats ecologistes, la restauració és una solució beneficiosa per a la natura, les persones i l'economia, i cal protegir-la de la desinformació i dels grups de pressió contraris a la protecció ambiental.

"Afortunadament, el resultat de la votació d'avui al Parlament permet continuar endavant amb la proposta, recolzant la necessitat d'avançar en la recuperació de la naturalesa en benefici de la nostra societat. De fet, s'han recollit un milió de firmes ciutadanes, més de 6.000 científics se n'han pronunciat a favor i més de 100 empreses han presentat una declaració a favor del reglament".