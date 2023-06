Foto: Val de Zafán a Amposta, un dels projectes reconeguts en l'anterior edició.

La Diputació de Tarragona ha obert el termini per tal que els ens locals de la demarcació puguin optar al 19è Premi Iniciativa Medi Ambient. Aquest guardó reconeix i promou projectes i actuacions impulsats des dels ens locals per a millorar i preservar l'entorn natural.

Enguany, per primera vegada, el Premi consta de dues categories: Projectes de sostenibilitat urbana i Projectes en el medi natural i rural. Cadascuna de les categories està dotada amb 10.000 euros, que sumen una dotació total de 20.000 euros.

Podran optar al premi projectes, actuacions o iniciatives de protecció i millora del medi ambient del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès en àmbits com l’adaptació i mitigació del canvi climàtic; la restauració ambiental o paisatgística associada a pertorbacions climàtiques (com ara inundacions o incendis); l’economia circular i verda i la reducció de la petjada de carboni; la protecció, restauració i gestió de la natura; la millora de la gestió dels residus, l’energia, l’aigua, l’atmosfera o el soroll, o accions que fomentin l’arrelament territorial i contribueixin a evitar el despoblament i posar en valor el patrimoni natural i cultural entre altres.

En l'anterior edició van ser guardonats l’Ajuntament de Rocafort de Queralt pel projecte per a la prova pilot del menjador escolar sostenible, i un accèssit a l'Ajuntament d'Amposta per la recuperació de la Val de Zafán com a via verda

Els ens locals interessats ja poden consultar les bases i presentar les sol·licituds a través de la Guia de Serveis fins al proper 2 d’octubre. (https://www.dipta.cat/serveis/premi-iniciativa-medi-ambient).