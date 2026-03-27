En quatre anys, el projecte ha impulsat 913 instal·lacions d’energies renovables i estalvi energètic a 188 municipis i consolida una inversió de més de 200 milions d’euros als municipis de la província.
La Diputació de Barcelona ha aprovat al Ple del mes de març la tercera edició del projecte Renovables 2030, dotada amb 25 milions d’euros per als anys 2026 i 2027. Aquesta nova convocatòria se suma als 176 milions d’euros mobilitzats en les dues edicions anteriors i eleva la inversió total del programa fins als 201 milions d’euros als municipis de la província.
El projecte finançarà actuacions en línies innovadores com plantes fotovoltaiques, bombes de calor, sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica i enllumenat públic eficient. El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el 8 d’abril, i els ajuts es concediran per ordre d’entrada fins a l’esgotament de la dotació econòmica. La convocatòria s’adreça als ajuntaments de la província de Barcelona, així com als consells comarcals, consorcis i mancomunitats amb competències en la gestió dels residus i/o en el cicle de l’aigua. Les actuacions finançades es podran executar fins al 31 de desembre de 2027.
El diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, ha subratllat que “es tracta d’un programa molt ben valorat pels municipis, que els permet aconseguir estalvis econòmics molt importants i que es pot amortitzar en un període mitjà de cinc anys”. Serra ha destacat que el context internacional actual reforça la necessitat d’actuar: “amb aquest programa dotem els ajuntaments d’un escut perquè siguin molt menys dependents energèticament dels dictats internacionals, de la geopolítica actual i de la seva volatilitat”. En aquest sentit, ha remarcat que “volem generar un efecte bola de neu que faci créixer l’estalvi econòmic i contribueixi a reduir la despesa de les administracions locals, perquè puguin destinar aquests recursos a altres polítiques climàtiques que reverteixin en la ciutadania”.
Un projecte consolidat amb impacte al territori
Renovables 2030 és el programa de la Diputació de Barcelona per impulsar la implantació d’energies renovables i l’eficiència energètica al món local mitjançant suport tècnic i finançament d’inversions estratègiques.
Des de la seva posada en marxa, el projecte ha permès desplegar 913 instal·lacions d’energies renovables i estalvi energètic a 188 municipis, el 60,4% del total de la província, consolidant-se com una de les principals eines de suport a la transició energètica al món local.
Aquestes actuacions han generat un estalvi econòmic anual de 32,7 milions d’euros, han evitat l’emissió de 75.800 tones de CO₂ anuals i han produït 182 GWh d’energia neta cada any.
Pel que fa a les novetats de la tercera edició del projecte, com el finançament de bombes de calor, Serra ha destacat que “aquestes actuacions ens han de permetre electrificar els consums i que els diferents equipaments municipals puguin retirar les calderes de gas o gasoil, que tenen uns consums molt més alts”. I ha afegit que “d’aquesta manera no només aconseguim un impacte mediambiental significatiu, sinó que assolim un millor confort tèrmic, tant a l’hivern com en els mesos d’estiu”.
Consulteu en directe i en detall tots els projectes finançats amb el Programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona a l'enllaç.
Compromís climàtic i nous reptes
L’impuls de les energies renovables s’emmarca en un context internacional marcat per la inestabilitat i la dependència dels combustibles fòssils. En aquest escenari, la Diputació de Barcelona reforça el seu compromís amb la transició energètica i amb els objectius climàtics.
Des de la declaració d’emergència climàtica aprovada el 2019, el municipalisme de la província ha avançat en la reducció d’emissions i es fixa ara objectius més ambiciosos, com reduir un 55% les emissions de CO₂ i assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.
En el mateix Ple, la corporació ha aprovat també l’adhesió a la Declaració de Glasgow sobre l’acció climàtica en el turisme, que compromet els signataris a reduir a la meitat les emissions abans de 2030 i a assolir la neutralitat climàtica abans de 2050.
En el marc del programa europeu LIFE TOUR4CLIMA, la Diputació destinarà 30.000 euros a l’elaboració i el seguiment del Pla d’Acció Climàtica Turística, amb l’objectiu d’impulsar la descarbonització del sector.