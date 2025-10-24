Viladecans ha reunit més de 80 participants en el 3r Congrés Nacional de Transició Energètica Renovable i Ciutadana Vilawatt, que aquest any ha posat el focus en l'electrificació com a principal motor per assolir la descarbonització de l'economia.
La jornada ha subratllat el paper clau de la col·laboració publicoprivada, l'eficiència energètica i la digitalització com a factors decisius per fer realitat aquest objectiu.
A més, a la cita s'ha fet pública la Declaració Vilawatt per l'Electrificació dels Municipis per Descarbonitzar la Societat, que reclama un protagonisme més gran del món local en la transició energètica i proposa mesures concretes per accelerar una electrificació justa, efectiva i centrada en les persones.
Impuls a l'electrificació des del món local
Impulsada per Vilawatt, l’estratègia de transició energètica de l’Ajuntament de Viladecans, la Declaració proposa accelerar l’electrificació dels municipis com a via més eficient i justa per reduir emissions, garantir l’accés a energia renovable i reforçar l’autonomia energètica del país.
El text recull nou propostes que aborden aspectes clau com l'impacte en el món rural, la millora de les xarxes, la generació distribuïda, la fiscalitat, la mobilitat elèctrica de flotes, l'impuls de comunitats energètiques o la formació professional. Viladecans llança així una crida a les administracions perquè els municipis assumeixin un paper actiu a les polítiques energètiques, alineats amb els objectius del pla nacional d'energia (PNIEC) i els compromisos climàtics europeus. "Volem obrir camí cap a un full de ruta compartit que inspiri polítiques més ambicioses i col·laboratives a tot el país", ha afirmat Jordi Mazón, quart tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Viladecans, que ha incidit que "el canvi energètic requereix inexcusablement que administracions, empreses, ciutadania i acadèmia tinguin un compromís compartit".
Fulls de ruta municipals per a la descarbonització
Pel que fa al paper de les administracions, l'Ajuntament de Viladecans ha aprofitat per posar com a exemple per a altres municipis el seu full de ruta per ser una ciutat climàticament neutra a la propera dècada. El pla pretén reduir un 68 % les emissions municipals respecte a l'any 2005 i arribar al 80 % amb mesures de compensació. Fins ara s'ha aconseguit una reducció del 37 %. El pla compta amb cinc àmbits d’acció (les 5 Es): eficiència, electrificació, energia renovable, economia circular i captura de carboni. Entre les accions hi ha, per exemple, l'eliminació de calderes de gas en edificis municipals, l'impuls de comunitats energètiques locals, un ambiciós pla de punts de càrrega per a vehicles tant a la via pública com en equipaments, una flota d'autobusos 100 % elèctrics i que usin energia 100 % renovable i l'ampliació de les teulades solars públic.
Electrificar l'economia: del diagnòstic a les solucions locals
La trobada ha arrencat amb un diàleg institucional protagonitzat per representants d’administracions, empreses i sindicats. Marta Morera, directora general d'Energia de la Generalitat, ha subratllat que "és clau disposar de recursos i informació per enderrocar barreres i accelerar el canvi amb garanties". Per part seva, Jordi Mazón ha defensat que "l'electricitat és clau per reduir dràsticament les emissions i afrontar el canvi energètic per lluitar contra l'emergència climàtica".
El Congrés ha analitzat el panorama actual i els reptes de futur per electrificar l’economia. Javier Alberto Muñoz, de l'associació empresarial de renovables APPA, apuntava que “cal enfocar els esforços en el transport, que és allò que utilitza més energia fòssil”. Per la seva banda, Trinidad Sala, delegada regional de Redeia, ha remarcat que "com a país tenim l´obligació de modernitzar les xarxes elèctriques, renovant-les per fer xarxes descarbonitzades, més eficients i que cobreixin les necessitats de tots". Tots dos han coincidit en la importància com a eina de canvi de les dades, com les que ha proporcionat l'informe d'APPA ‘El Moment de l'Electrificació’.
A més, s'han presentat solucions que ja s'estan duent a terme a sectors com l'edificació, la indústria o la mobilitat, de la mà de l'AMB, Roca Group, Energia del Prat o l'Ajuntament de Barcelona. Cristina Castells, de l'Ajuntament de Barcelona, ha afirmat que “la cultura del manteniment i la rehabilitació ésclau per crear ciutats sostenibles.” Per la seva banda, Carlos Velázquez, director de Sostenibilitat de Roca Group, ha reivindicat que “no serveix només parlar de la col·laboració publicoprivada, sinó que cal actuar ràpid i amb convicció”.
Així mateix, el Fòrum per a l'Electrificació ha presentat la seva iniciativa de l'Electroobservatori per ajudar el món local a accelerar l'electrificació. Pilar López, de l'associació de distribuïdores d'energia CIDE, ha assegurat que "gran part dels vehicles dels mitjans rurals tenen ara més de quinze anys, per la qual cosa hi ha una gran oportunitat que requereix que informem i conscienciem la ciutadania".
La jornada va concloure amb una sessió oberta al públic liderada pel divulgador energètic Manel Rivero, que va desgranar, amb un enfocament proper i didàctic, perquè l'eficiència energètica, sovint ignorada, és imprescindible per aconseguir una transició real i sostenible.
Viladecans, Ciutat Verda Europea 2025
La ciutat de Viladecans ostenta aquest any el títol de capital europea Green Leaf (Fulla Verda) amb Treviso (Itàlia). La Comissió Europea reconeix amb aquesta distinció els municipis intermedis que destaquen pel compromís d'abordar els desafiaments ambientals urbans, implicar i mobilitzar la participació ciutadana en la transició ecològica.
El Congrés Nacional Vilawatt es converteix en una eina de promoció de la transició energètica com a espai de diàleg, inspiració i acció col·lectiva per impulsar la transició energètica des de l’àmbit local. Viladecans es consolida així com a un dels epicentres nacionals del debat i la innovació en matèria de sostenibilitat energètica.