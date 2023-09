La Comunalitat Urbana Reus Sud, el projecte de foment de l’economia social, solidària i del cooperativisme que incideix en l’àrea sud de la ciutat, en col·laboració amb el Col·lectiu Eixarcolant inicien un projecte de prospecció etnobotànica a Reus per preservar i revalorar els coneixements sobre la biodiversitat cultivada local i fomentar la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals i de les plantes silvestres comestibles com a eina i bé comú per impulsar canvis en el model agroalimentari del territori.

Les espècies i varietats tradicionals, juntament amb els coneixements associats sobre el seu cultiu, recol·lecció i consum, són eines clau pel desenvolupament de projectes d'emprenedoria agrícola local que aportin valor a l'entorn. Aquesta prospecció busca aprofitar el potencial i el valor afegit de les varietats agrícoles locals i les plantes silvestres comestibles per a la creació de llocs de treball basats en l'economia social i solidària, l'agroecologia, la resiliència dels ecosistemes i la lluita contra el canvi climàtic.

El pla d'acció de la prospecció etnobotànica consta de quatre etapes: identificació d'informants, entrevistes semiestructurades i transcripció, recollida i georeferenciació de material genètic, i conservació, multiplicació i caracterització de varietats.

La primera etapa de l'estudi es realitzarà a Reus i es preveu finalitzar a la tardor del 2023. Es buscaran 10 informants clau que conservin llavors de varietats agrícoles locals i/o plantes silvestres comestibles per a entrevistar-los i recopilar informació. Per tal d’abordar el primer pas de l’actuació cal identificar i entrevistar a les informants clau, és a dir, persones que guardin llavors de varietats agrícoles locals (amb una antiguitat de 50 anys com a mínim i, preferiblement d’horta) i/o de plantes silvestres comestibles.



Més informació