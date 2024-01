Si bé l’objectiu és tenir-ho llest el més aviat possible, l’Ajuntament preveu que sigui en els tres anys vinents. Cal tenir present que hi ha un informe favorable d’una empresa especialitzada, que contempla la municipalització com a la millor opció, per davant d’una gestió indirecta.

És ben sabut que la xarxa que es troba en mal estat, ja que el manteniment ha estat mínim els darrers anys per un conflicte judicial. Si tot va segons el previst, el 2027 l’Ajuntament de la Bisbal serà qui gestionarà el servei d’aigua a la ciutat. Prèviament, però, cal liquidar el contracte amb la mercantil Agbar declarat nul des de l’any 2017, alhora que preparar l’Ajuntament per poder entomar el repte de la gestió municipal i preparar els serveis municipals per poder fer la gestió d’aquest servei que mai s’ha realitzat des de el restabliment de la democràcia.

Explica l’alcalde Òscar Aparicio que «al assumir els càrrecs, el nou govern va demanar als serveis municipals que s’havia preparat per poder assumir la gestió de l’aigua des del propi Ajuntament… la sorpresa va ser en constatar que no s’havia preparat res». «De fet hi ha tres informes emesos per les àrees de Serveis, d’Intervenció i de Recursos Humans posant de manifest que en aquests moments era impossible assumir-ne el servei».

El nou govern municipal defensa que «la millor opció és la gestió municipal, si bé lamentem que l’anterior executiu no havia preparat res», explica Òscar Aparicio. Properament es licitarà només el servei a una empresa externa durant els pròxims tres anys, amb possibilitat de prorrogar-lo dos més. «Aquest temps es dedicarà a enllestir tot el necessari», ha explicat l’alcalde. A més, el fet que contracte que l’Ajuntament tenia amb Sorea -ara Agbar- es va declarar nul, ha fet que no hi hagués manteniment ni inversions a una xarxa molt deteriorada. Fruit d’això són habituals les avaries que han deixat sense servei a tota la Bisbal: enguany ja hi ha hagut el primer problema.

Remarca l’alcalde que «prova que volem gestionar nosaltres el servei, és que als pressupostos que s’aprovaran a la pròxima sessió plenària contemplen una partida de 730.000 euros -prop del 70% de la inversió prevista- a la millora de la xarxa d'impulsió i distribució d’aigua, partides que no existien en cap dels pressupostos anteriors». Concretament, 600.000 euros seran per canviar la canonada que porta l’aigua dels pous, 50.000 euros per la redacció d’un pla director per saber l’estat de les canonades, 50.000 euros més per la reposició de la xarxa de clavegueram i 30.000 euros més per encarregar un projecte pel canvi de la xarxa de distribució de l’aigua.

Aparicio destaca que en els propers plens s’aprovaran els reglaments de servei d’abastament d’aigua, de clavegueram i d’altres documents necessaris per la gestió municipal de l’aigua. «En definitiva, amb pocs mesos de govern estem fent les tasques que el govern anterior no va ser capaç de fer en vuit anys», conclou.