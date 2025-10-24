Joves en situació de vulnerabilitat s'encarreguen de la instal·lació de comptadors intel·ligents d'aigua a Santa Perpètua de Mogoda.
Joves en situació d’exclusió social són els encarregats de realitzar les tasques d’instal·lació dels comptadors intel·ligents en el marc del projecte de digitalització del servei d’aigües que impulsa l’Ajuntament de Santa Perpètua i CASSA.
Aquesta iniciativa busca facilitar la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat en un projecte impulsat per CASSA, la Fundació EVEHO i l’empresa d’inserció laboral Generamés.
Personal de CASSA ha format dos joves, prèviament seleccionats per la Fundació EVEHO, sobre aspectes relacionats amb el servei d’aigües. En concret, la capacitació s’ha centrat en la instal·lació de comptadors d’aigua de telelectura. A més, la formació ha inclòs també aspectes relacionats amb el tracte amb l’usuari, l’atenció a les persones i la resolució de dubtes i preguntes relacionades amb el servei d’abastament d’aigua.
Un cop finalitzada la formació, els joves han començat a prestar els seus serveis de renovació de comptadors d’aigua i instal·lació de comptadors de telelectura a Santa Perpètua a través de l’empresa d’inserció laboral Generamés.
L’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, i el President de l'Àrea de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, Sergi Hernández, han visitat els joves que estan treballant al municipi, en una trobada en què també ha participat Lluís Jordan, director general de CASSA; Alexis Serra, director d'estratègia i comunicació a EVEHO, i Òscar Gómez, responsable de Comunicació i Participació de CASSA.
El director de CASSA, Lluis Jordan, ha valorat el projecte positivament i ha indicat que aquests joves han instal·lat un total de 1.500 comptadors intel·ligents a Santa Perpètua en el marc de la segona fase de la digitalització del servei d'aigua. A més ha posat en valor la formació que han rebut els joves en l’atenció a la ciutadania i ha explicat que amb els comptadors intel·ligents durant els darrers sis mesos s’han registrat 360 avisos per possibles fuites a Santa Perpètua. Lluís Jordan ha informat que Santa Perpètua ja disposa de 6.000 comptadors intel·ligents i que l’any vinent es posarà en marxa la tercera fase d’aquest projecte per arribar als 11.000 comptadors.
El Director d'Estratègia i Comunicació a EVEHO, Aleix Serra, ha expressat que la fundació es basa en l’atenció directa als infants, adolescents i joves vulnerables perquè esdevinguin ciutadans de ple dret i es puguin emancipar amb les mateixes oportunitats que la resta de joves.
Generamés és una empresa d’inserció social, impulsada per la Fundació EVEHO, dedicada a les instal·lacions en el sector de les energies renovables. Aleix Serra, ha explicat que treballen per a particulars, indústries, institucions, empreses instal·ladores i comercialitzadores d’energia neta.