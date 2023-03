Idees per repensar, accions per transformar

Sostenible.cat n'ha fet un seguiment especial el qual podreu veure en properes entrevistes. Foto: Sergio Ramos

L’esdeveniment, que s’ha celebrat el 28 de febrer i l’1 de març, ha comptat amb gairebé 400 assistents, entre els quals una gran part dels alcaldes i alcaldesses i dels edils dels 311 municipis de la província, personal tècnic municipal i entitats i empreses del sector ambiental. El Fòrum s’ha estructurat entorn de tres itineraris temàtics sobre àmbits de gran actualitat com són la transició energètica i l’acció climàtica, la naturalització de les ciutats i pobles i reptes socioambientals del segle XXI.

L’alcalde de Mataró, David Bote, va ser l’encarregat d’obrir el certamen, on va expressar el caràcter pioner de la capital maresmenca en polítiques ambientals amb projectes pioners en els camps de l’economia circular, la transició energètica i l’acció climàtica. Per la seva banda, el diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, va subratllar que “l’acció climàtica i la sostenibilitat han passat a ser una priorat política i un element de consens institucional” i va recordar el “paper clau” del món local i la “participació de la ciutadania” per assolir els reptes de futur.

Les crisis futures són present: la ciència avisa i també proposa

Amb aquest suggerent títol, l’investigador del CSIC Fernando Valladares va protagonitzar la conferència inaugural. “En aquest temps d’emergència climàtica hem de ser valents i disruptius”, va assenyalar. Valladares va alertar que “el decreixement econòmic implicarà prosperitat i, si realment volem viure bé, hem de produir menys”.

Repensar la transició energètica?

Dins l’itinerari de transició energètica i acció climàtica, s'hi ha abordat qüestions com l’ús de les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica i les comunitats d’autoconsum entre altres temàtiques relacionades. La taula rodona “Repensem la transició energètica?” va comptar amb la participació del científic del CSIC Antonio Turiel i l’enginyera industrial i experta en energia Esther Izquierdo, amb la moderació de la periodista Cori Calero. Turiel va afirmar que el procés de decreixement implica “una adaptació a un estat d’austeritat en l’ús dels recursos i de l’energia”. Per la seva banda, Esther Izquierdo va recordar els passos que està fent el sector industrial per adaptar-se a la realitat actual.

La necessària naturalització de les ciutats

Per aprofundir en l’àmbit de la naturalització de les ciutats i pobles, es van tractar conceptes com les Solucions Basades en la Natura (SBN), l’adaptació, la resiliència i la transformació d’aquests espais. La taula rodona “La naturalització de les ciutats i els pobles”, la directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita; el regidor d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo; i el director de l’Escola Galega do Paixaxe, Pedro Calaza, van abordar la importància de la naturalització dels municipis. Calaza va subratllar que les persones estem impregnades d’una “biofília”, és a dir, d’una sensació complaent per l’entorn natural, “que ens impulsa a la conservació de la biodiversitat”. Per la seva banda, Elena Pita, va assenyalar la importància d’actuar sostingudament en el temps, “que els projectes estiguin inserits en una estratègia urbana del verd a llarg termini”. D’altra banda, Campillo va recordar la infraestructura verda valenciana, configurada per l’Albufera, el parc del Túria i l’horta. “Estem connectant el verd del centre urbà amb aquesta anella de corredors verds”, va explicar.

Els reptes ecosocials del present

Dins l’itinerari de reptes socioambientals del segle XXI, es van analitzar les problemàtiques derivades de les crisis mundials actuals (climàtica, energètica, de recursos o de biodiversitat) posant èmfasi en les solucions a escala local. El catedràtic de Psicologia Social i Ambiental a la Universitat de Barcelona, Enric Pol; el professor emèrit de Sociologia a la Universitat de Barcelona, Joaquim Sempere; i la professora d’investigació de l’Institut INGENIO (CSIC-UPV) i investigadora honorària a la Universitat de Coventry, Marta Rivera, van participar a la taula rodona “Com afrontem els reptes ecosocials del segle XXI?”, amb la moderació de Sergi Picazo, soci fundador i coeditor de Crític. Rivera va destacar que en l’àmbit de les polítiques alimentàries, “la compra pública és fonamental, a les escoles, però també als hospitals, a les residències de la tercera edat o a altres centres públics”. Per la seva banda, Joaquim Sempere va apuntar la transició energètica com un element clau per abordar “l’emergència climàtica i les altres crisis globals” i Enric Pol, la importància dels mitjans de comunicació, “el vehicle amb major credibilitat en la transmissió de la informació ambiental.”