Granollers s’adhereix a la Setmana Europea de l’Energia Sostenible

Del 7 al 13 de juny se celebra la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables. Granollers s’hi adhereix, a través de l’Institut Català d’Energia, amb la proposta de diverses activitats durant els mesos de juny i juliol.

Visites immersives a la Tèrmica

De l’1 de juny al 14 de juliol la Tèrmica de Roca Umbert Fàbrica de les Arts ofereix l’habitual visita immersiva, un recorregut pel passat i el present de la fàbrica a través d’un mapatge audiovisual que permet interpretar el patrimoni industrial de la fàbrica i reflexionar sobre els usos de l’energia i el seu futur.

La Tèrmica és una antiga central tèrmica que va funcionar amb carbó, fuel i gas per donar vapor i electricitat a la fàbrica tèxtil. Actualment, és un centre d'interpetació de l'energia que ha mantingut la seva estructura original per ser un espai de debat sobre el passat i el futur energètic.

Les visites immersives són els dissabtes, a les 17.30 i a les 19 h, i els diumenges, a les 11 h i a les 12.30 h.

Visita a la Tèrmica i a la xarxa sud de calor

Així mateix, el diumenge 9 de juny, a les 12.30 h, s’ofereix una visita singular i gratuïta(link is external) a la Tèrmica, que comença amb l’habitual visita immersiva de la Tèrmica, i continua amb un recorregut fins a la central de producció d’energia de la xarxa sud de calor per conèixer les noves calderes que funcionen amb biomassa forestal i proporcionen aigua calenta i calefacció a diversos equipaments de la ciutat.

Aquesta instal·lació de producció d’energia renovable per a usos municipals, s’emmarca en el projecte Bioenergia per al desenvolupament local que l’Ajuntament va realitzar entre 2019 i 2021 amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona i el Fons europeu de desenvolupament regional, atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Pedalem pel clima

El dijous 27 de juny, d’11 a 13 h, es podrà participar en el taller “Pedalem pel clima”, situat a l’espai Village del Palau Olímpic, en el marc de la Granollers Cup. Els participants podran pedalar en dues bicicletes estàtiques generadores d’energia que permeten comptabilitzar el total de kilòmetres recorreguts i de kilograms de diòxid de carboni estalviats. Una activitat, cedida per la Diputació de Barcelona, que pretén sensibilitzar sobre el canvi climàtic i promoure pràctiques de mobilitat sostenible com l’ús de la bicicleta.