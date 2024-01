L’Ajuntament de Girona aplicarà a partir de dilluns que ve, dia 22 de gener, diferents mesures en els equipaments esportius per tal d’estalviar aigua. En concret, es limitaran els usos de les dutxes i el reg dels camps de futbol de gespa artificial. Aquestes mesures tenen per objectiu reduir el consum d’aigua i fer front a l’escenari de sequera que està vivint la ciutat i tot Catalunya en general.

Es tracta d’una acció proactiva que ha decidit dur a terme l’Ajuntament de Girona davant dels futurs escenaris que pot situar-se el municipi de Girona pel que fa a la sequera. Aquestes accions han estat impulsades des del Comitè Municipal de l’Emergència per Sequera de Girona, constituït el passat mes de desembre.

Aquest matí, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el president del Girona FC, Delfí Geli; la directora esportiva de l’Spar Girona, Laia Palau; la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle; el president del Girona Club Hoquei, Eduard Recio, i el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot i Cantalosella, han presentat les diferents mesures que afectaran especialment els equipaments esportius municipals.

“Volem que Girona lideri la lluita contra l'emergència climàtica i prenem aquestes mesures per responsabilitat. Fa tres anys que no plou amb normalitat i no està previst que ho faci properament, i per això és necessari ser proactius per tal de garantir que les generacions futures segueixin gaudint d'un bé bàsic com és el de l'aigua”, ha afirmat l’alcalde Lluc Salellas i Vilar.

Per la seva banda, el regidor Sergi Cot ha explicat que “les mesures tenen una voluntat d'estalviar aigua, però alhora tenen una vessant pedagògica”. “L'escassetat d'aigua ens afecta a totes i tots i, per tant, tota la ciutadania n'ha de ser partícip. Per això avui també aprofitem per recordar que s'ha de fer un ús més responsable de l'aigua, a tots els nivells i sectors”, ha afegit.

“Crec que tots i totes hem de fer un exercici de responsabilitat. Amb aquestes mesures es fa un toc d’atenció perquè hem de ser molt conscients del que està passant. Totes les mesures que puguin fer-nos reflexionar i ajudar en aquest procés de sequera són benvingudes”, ha comentat la directora esportiva de l’Spar Girona, Laia Palau.

Per una banda, les dutxes dels equipaments esportius no es podran usar després dels entrenaments, però sí després d’un partit. Aquesta mesura, que afecta a totes les categories esportives, s’implementarà en els vestidors dels 7 pavellons municipals (Pont Major, Santa Eugènia-Montfalgars, Santa Eugènia, Vila-roja, Fontajau i els dos de Palau) i dels 7 camps de futbol municipals (Can Gibert del Pla, Fontajau, Germans Sàbat, Pont Major, Torres de Palau, Vila-roja i l’estadi de Montilivi). També s’aplicarà a la zona esportiva de la Devesa.

Pel que fa a les piscines cobertes, no es podran utilitzar les dutxes dels vestidors, però sí les de platja per treure’s el clor, sense fer ús de sabó. Aquesta mesura afectarà la piscina de Palau i la de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla.

Tanmateix, per una qüestió social, les dutxes de la piscina descoberta de la Devesa es mantindran obertes perquè les puguin usar les persones sense sostre dins el Pla de fred que impulsa l’Ajuntament, així com d’altres excepcions per motius socials.

Una altra de les mesures d’estalvi d’aigua és la reducció del període de temps que surt aigua de les dutxes i les aixetes dels equipaments esportius i educatius. Gràcies a la col·locació d’unes brides, cada cop que es prem el botó del sortidor d’aigua, només surt aigua durant 10 segons, mentre que abans rajava durant 30 segons. Aquesta acció es va implementar a finals del mes de desembre.

Per altra banda, es reduirà el nombre i el temps de reg de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. Això afecta els camps de Can Gibert del Pla, Fontajau, Germans Sàbat, Pont Major, Torres de Palau i Vila-roja.

També s’ha tancat el reg de la gespa de la piscina d’estiu de la Devesa, el solàrium de la piscina de Can Gibert i el sistema de manteniment de la piscina de la Devesa que es duu a terme quan la instal·lació està tancada per tal de mantenir l’estat de l’aigua.

Per a més informació podeu consultar la web girona.cat/sequera.