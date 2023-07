Els tècnics fan una valoració molt positiva d’aquesta primera fase que tindrà continuïtat al setembre amb l’arribada de més búfales

El Consorci de l’Estany ha tancat la primera fase de la prova pilot per crear espais oberts i en mosaic amb la pastura de grans remugants. Ahir dijous van finalitzar la seva estada els sis primers exemplars de búfals d’aigua domèstics (Bubalus bubalis) als aiguamolls de la Puda, concretament al Paratge de les Cigonyes. Es preveu que la prova pilot continuï al setembre amb l’arribada de més exemplars de búfals d’aigua, procedents del mateix ramat existent al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

L’estada dels sis exemplars de búfals d’aigua forma part d’un pla dissenyat pel Consorci de l’Estany destinat a la creació de làmines d’aigua obertes, gestió de les formacions de canyissars, creació de petits prats i obertura de clarianes en els bosquets de ribera a través de la pastura d’aquests animals. Els búfals d’aigua és una espècie que s’adapta fàcilment a les zones humides amb presència de llacunes i canals d’aigua.

El coordinador tècnic del Consorci de l’Estany, Miquel Campos, ha destacat que “aquesta primera fase del pla ha finalitzat amb èxit, tant des del punt de vista del visitant, que ha respectat la presència dels búfals, com de l’espai, on no s’ha registrat cap efecte negatiu ni en la flora ni en la fauna de la zona, a part de l’eliminació de vegetació que és el que es pretenia”. Miquel Campos també ha remarcat que “el número de sis exemplars és adequat per les característiques de l’espai”.

Els búfals d’aigua van arribar a Banyoles al febrer i des de llavors han estat pasturant al paratge de les Cigonyes. Són sis exemplars de femelles gestants que, abans no finalitzin el període de gestació, tornen amb el seu ramat als Aiguamolls de l’Empordà. Els tècnics del Consorci de l’Estany han destacat que els animals han pasturat en els tres sectors del paratge de les Cigonyes, però han remarcat que on més han repetit estada ha estat en el sector d’aiguamolls.

La voluntat del Consorci de l’Estany és que, a partir de setembre, els búfals d’aigua siguin substituïts per sis nous exemplars per continuar amb la gestió de la pastura i de la prova pilot projectada.

Prova pilot

L’inici de la prova pilot s’ha portat a terme a través d’un conveni de col·laboració entre el Consorci de l’Estany i l’empresa Agroramadera Mont SLU i té una vigència inicial de quatre anys, prorrogables per a quatre anys més. L’acord estableix que el Consorci es fa càrrec dels costos de trasllat dels animals a Banyoles i el retorn al lloc d’origen, així com els costos de la visita per a la resolució d’incidències a la zona de pastura. La previsió de costos per aquest 2023 és d’uns 1.500 euros.

La iniciativa vol gestionar amb grans herbívors la vegetació de tres àrees d’aiguamolls pel paratge de les Cigonyes per tal de millorar els microhàbitats i la biodiversitat del sector i trencar amb la homogeneïtzació de les comunitats vegetals. Per altra banda, es pretén substituir l’ús de maquinària i mà d’obra per la mateixa finalitat i permeten un estalvi econòmic. L’objectiu és aplicar el concepte modern emprant solucions basades en la natura.

A més, tècnics del Consorci de l’Estany han realitzat un seguiment per observar l’efecte de desgast de la vegetació i el trepig, així com l’aportació de femtes dels animals en aquest ecosistema.

Els animals han disposat de cinc hectàrees de pastura efectives que estan distribuïdes en tres sectors independents. La zona conté aigua natural tot l’any i l’alimentació de les búfales és directament l’aprofitament de la vegetació existent, així com l’aigua de beguda, que s’obté directament de l’existent a les mateixes parcel·les.

El búfal d’aigua (Bubalus bubalis)

El búfal d’aigua domèstic és un animal de la subfamília dels bovins que deriva del búfal aquàtic silvestre després de milers d’anys de cria selectiva. És el segon bòvid més gran que existeix i en estat adult pot arribar a pesar entre 600 i 800 quilos. Són animals ben adaptats a les masses d’aigua, en zones humides de canyissos i herbassars. La seva dieta principal és la vegetació aquàtica.