Finalitza l'extracció de peixos del pantà de Sau

En les darreres setmanes s’ha anat reduint, de manera progressiva, el cabal transferit entre aquests dos embassaments, passant d’1 hm³/dia a 0,2 hm³/dia i, a partir d’ara, se seguirà alliberant aigua de Sau cap a Susqueda, però en unes quantitats menors (aproximadament es deixarà anar el mateix cabal que entra a l’embassament, o fins i tot menys) per tal d’evitar que es pugui deteriorar la qualitat de l’aigua a l’embassament de Susqueda. Entre l’1 de març i el 18 d’abril s’han transferit un total de 15 hm³ entre els dos embassaments. Aquesta quantitat d’aigua són tres quartes part del que aportarà la futura dessalinitzadora del Foix (20 hm³), que suposarà una inversió de 150 MEUR.

Des de l’ACA se seguiran fent controls per comprovar en tot moment la qualitat de l’aigua d’ambdós embassaments (Sau i Susqueda), i també de la resta d’embassaments de les conques internes, per tal d’anar actuant en conseqüència per mantenir el màxim la qualitat de l’aigua que es veu afectada pels baixos nivells que estan assolint els embassaments.

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dona per finalitzat l’operatiu per a reduir la densitat de peixos a l’embassament de Sau, juntament amb la disminució del cabal d’aigua que s’està transferint cap a Susqueda, retirant avui les embarcacions de pesca. Es considera que amb els treballs duts a terme fins a la data i que han tingut una durada d’un mes, s’ha reduït la densitat de peixos a l’embassament i s’ha aconseguit preservar la qualitat de l’aigua.

Després d’un mes de treballs, en els quals s’han pescat 2,6 tones de peixos d’espècies invasores (concretament uns 4.000 peixos), s’ha decidit retirar les embarcacions al donar per conclòs l’operatiu per a transferir gran part de l’aigua de Sau cap a l’embassament de Susqueda, amb l’objectiu de preservar la qualitat de l’aigua de la conca del Ter. Els costos de l'operatiu ha estat de 138.000 euros, el que suposa una cinquena part del que s’havia previst inicialment.

Tot i la retirada dels vaixells, l’ACA seguirà disposant de dos pelicans que, en cas d’haver d’actuar arran d’una eventual mortaldat de peixos, es podran tornar a col·locar a l’embassament per dur a terme les tasques necessàries.

En el marc de la sequera persistent, el director de l'ACA, Samuel Reyes, en roda de premsa, va informar sobre la situació i va avançar que les restriccions poden ser més dures després de l'estiu si no plou.