L’Agència de Residus de Catalunya del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en coordinació amb diverses regions europees, organitza del 18 al 26 de novembre la quinzena Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR). Durant aquests dies se celebraran milers d’activitats arreu d’Europa, de les quals més de mil tenen lloc a Catalunya. Activitats que busquen sensibilitzar i donar a conèixer estratègies per reduir la generació de residus.

A Catalunya, enguany hi participen 246 entitats, entre administracions públiques, associacions, empreses, fundacions i institucions educatives, que organitzen activitats en 39 comarques i 251 municipis. Es poden consultar totes les activitats a l’agenda de la Setmana.

Envasos, no t’emboliquis!

La generació de residus d’envasos a la UE ha augmentat de 66 milions de tones el 2009 a 79,8 milions de tones el 2020 (el que representa 177 kg per habitant). Per fer front a aquesta situació, el desembre de 2020, la Comissió va establir l’objectiu que tots els envasos haurien de ser reutilitzables o reciclables d’una manera econòmicament viable per l’any 2030 amb l’objectiu de reduir els envasos, el sobreembalatge i, per tant, els residus d’envasos. El paper de la prevenció de residus és clau per assolir l’objectiu.

Evitar l’envasament excessiu i millorar la recollida selectiva pot reduir fortament el fenomen dels residus abandonats en espais naturals i augmentar la qualitat del material a reciclar. Per segona vegada, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es centrarà en els envasos. Els residus d’envasos generats segueixen sent clau, ja que no s’han reduït sinó que han augmentat, en part també, per l’auge del comerç electrònic. La campanya donarà a conèixer el fort impacte ambiental dels envasos, aportant idees, suggeriments i material de suport per promoure models de producció i consum més sostenible.

Generar residus és antiquat!

L’edició 2023 de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus se centra en la moda circular i sostenible per destacar el fort impacte que té al nostre planeta però, sobretot, per inspirar accions que aportin més circularitat al sector tèxtil.

A Catalunya, una tercera part de les accions de la Setmana versen en la prevenció d’envasos per mostrar alternatives sostenibles per reduir-ne la generació actual i potenciar solucions i alternatives.

Arc de Triomf, exposició

El primer cap de setmana, davant l’Arc de Triomf de Barcelona es muntarà una exposició amb 30 imatges per prendre consciència sobre la situació actual i els impactes de l’excessiva generació de residus d’envasos, que a més mostrarà les diferents alternatives i solucions que s’estan promovent cap a un futur més esperançador. Alhora, l’acció es fa coincidir amb l’acció “De muntanya a mar, el camí cap a un medi ambient sa”, de la Fundació Killian Jornet, amb tres punts de recollida i caracterització de residus simultanis a la ciutat de Barcelona.

Diari dels envasos a les escoles!

Diverses escoles s’han sumat a analitzar la generació d’envasos que produeixen en el centre, amb la promoció de visualitzacions exteriors i debats sobre possibles mesures de prevenció de residus i compromisos d’acció per disminuir-ne la quantitat. Algunes accions són “Els envasos. Imprescindibles?” de l’Institut l’Alt Berguedà de Bagà; “No t’emboliquis: No et deixis envasar!”, de l’Escola Guillem Isarn de Fuliola; “El millor residu és aquell que no es genera”, de l’Escola Cinta Curto de Tortosa; “No t’emboliquis”, de l’Escola Salvador Sanromà de Llinàs del Vallès; “Sobreenvasats. No t’emboliquis!”, de l’Institut Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat; “Quants residus plàstics generem en una setmana?”, de l’Escola Vedruna de Manresa, i la gravació de performance “Ofegats pels envasos” de l’Institut el Cairat d’Esparreguera.

Projecte referent a Europa

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (European Week for Waste Reduction, EWWR) va néixer l’any 2009 en el marc del Programa LIFE, gràcies a l’empenta de diversos estats i regions i a la participació continuada de diferents entitats. En 15 anys ha esdevingut un projecte referent a Europa, amb la participació de més 44 regions de 33 països que celebren la Setmana cada any, amb més de 16.000 accions, de les quals un miler són catalanes.

El projecte ha rebut diversos reconeixements, des del Premi Best of the Best dels Projectes LIFE de l’any 2013, fins al reconeixement del Parlament Europeu l’any 2015. Actualment, fora del Programa LIFE, té un comitè directiu format per membres destacats de la Comissió Europea i del Comitè de Regions d’Europa, on hi ha 10 altres entitats, entre les quals, l’Agència de Residus de Catalunya.