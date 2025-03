Energia solar fotovoltaica a Terrassa

Més de 3.500 mòduls estan instal·lats en equipaments municipals i, la resta, en habitatges i empreses, principalment.

Terrassa ocupa actualment el tercer lloc en el rànquing de municipis de Catalunya que té més instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, per darrere de Sant Cugat i Barcelona, amb un total de 1.744 i, també, la mateixa posició en relació amb la potència generada que és de 20,5 megawatts (MW), dels quals 1,5 MW són municipals. Les 1.744 instal·lacions representen, aproximadament, un 2% de les llars actuals; sumant una potència de 18,9 MW i una energia produïda anual d'uns 26.500 megawatts hora (MWh), que seria l'assimilable al consum anual d'electricitat que farien 7.575 famílies.

Les dades de l'Observatori de l'Autoconsum de Catalunya, que corresponen el juny de 2024, s'elaboren a partir del Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC), dependent de la Generalitat, que és on s'han d'inscriure les instal·lacions perquè siguin legalitzades. Sense aquest tràmit, no es poden connectar a la xarxa elèctrica i no es poden compensar econòmicament els excedents.

L'energia renovable, i de proximitat, que produeixen els panells solars és, després de la reducció de consums energètics, una de les maneres més efectives per reduir l'empremta de carboni d'un habitatge o negoci. Actualment, Terrassa compta amb un total de 45.500 mòduls fotovoltaics d'autoconsum, que cada any redueixen les emissions de CO₂ que en 6.900 tones. Per a la tinenta d'alcalde de Transició Ecològica, Patricia Reche, "l'aposta de l'equip de govern és defensar un model basat en la producció d'energies renovables pròpies, distribuïdes i properes als punts de consum. Les dades són positives, però hem de seguir treballant en aquesta línia. Els consums col·lectius son una bona oportunitat per què famílies i empreses puguin fer autoconsum. La transició energètica necessita la implicació de tothom i des de l'Ajuntament oferim tot tipus d'assessorament i informació per fer-ho possible».

D'aquests, més de 3.500 mòduls estan instal·lats en 29 edificis municipals (escoles, centres cívics, edificis d'oficines, habitatge públic...) i tenen 1,57 MW de potència. Això permet que, cada any, generin una energia de 2.166 MWh, que es distribueix entre els 48 edificis que estan connectats a aquestes instal·lacions, la qual cosa els permet estalviar en el cost de l'energia i, també, reduint les emissions de CO₂ en 522 tones. Una producció d'energia que, a més, seria assimilable al consum d'electricitat que farien 620 famílies en un any o bé l'equivalent a la quantitat de kg de CO₂ que absorbeixen durant un any uns 26.100 arbres.

Amb aquesta voluntat de crear noves instal·lacions d'autoconsum compartit a diferents cobertes municipals per reduir la despesa energètica, aquest any s'executaran quatre nous projectes: als dipòsits de Can Boada i Can Poal, que gestiona l'empresa municipal TAIGUA; al nou edifici d'Eco-Equip, situat al carrer d'Esla, i a l'ampliació de l'actual fotovoltaica de la deixalleria de Can Casanovas, situada a la carretera de Rubí, amb una potència total de 0,6 MW d'energia.

D'altra banda, pel que fa als més de 42.000 mòduls fotovoltaics d'autoconsum instal·lats en cobertes d'edificis, la gran majoria són individuals. Un 74% tenen una potència igual o inferior a 5 kW i, només un 1,3%, superen els 100 kW.

Per fer una instal·lació, cal tenir en compte si es disposa d'una coberta assolellada; si aquesta és d'un edifici plurifamiliar, és possible gestionar un autoconsum compartit amb els altres membres de la comunitat de propietaris.

I si no es disposa de cap coberta pròpia individual o col·lectiva, també és possible fer un autoconsum col·lectiu fins a 2 kilòmetres de distància. Aquesta modalitat d'autoconsum a distància permet a totes les famílies i empreses a produir i consumir la seva pròpia energia renovable, de proximitat i més barata que la que comprem a la xarxa. Per fer-ho cal posar-se d'acord amb altres famílies o empreses i llogar una coberta per fer-hi la instal·lació, o participar en alguna de les comunitats energètiques que estan neixen a la ciutat amb l'objectiu de donar accés a tothom que no disposi de coberta pròpia a l'autoconsum d'energia fotovoltaica.

L'Ajuntament disposa d'un servei d'informació i assessorament a tothom que vulgui participar en comunitats energètiques i autoconsums a distància, i impulsa el lloguer de cobertes i les instal·lacions FV amb bonificacions de l'IBI i suport tècnic i jurídic. Podeu trobar més informació a https://www.terrassa.cat/transicio-energetica.



Llicències municipals 2024

L'objectiu de l'Ajuntament de Terrassa és augmentar la producció i autoconsum d'energia renovable a la ciutat; reduir la despesa energètica i, alhora, comprometre's en el camí cap a la transició energètica. Des de finals dels anys 1990, es treballa per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum en edificis municipals, una actuació que actualment s'emmarca dins el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que és el document estratègic que conté les accions a realitzar per assolir els objectius que la Unió Europea contempla pel 2030 de reduir en un 55% de les emissions de CO₂.

En relació amb les llicències municipals concedides el 2024 per instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum, per primera vegada en els darrers vuit anys, el nombre d'expedients tramitats s'han reduït notablement, fins al punt d'arribar a les dades registrades el 2021, que van ser de 244. L'any passat, aquesta xifra va ser de 241, molt inferior als 595 de 2023 i als 713 de 2022. Aquest descens respon, en part, a la reducció del preu de l'electricitat, que fa que la inversió de les plaques, actualment, no sigui tan rentable.

Dels expedients tramitats el 2024, el sector domèstic va ser el que va acumular més sol·licituds, amb un total de 207; seguit del sector industrial, amb 16; el d'equipaments, amb 12 i, finalment, el comercial, amb 6. La potència instal·lada va ser d'uns 3,6 MW i la inversió realitzada, d'uns 2,9 milions d'euros. Unes xifres que estan molt lluny de les registrades en els anys 2022 i 2023.