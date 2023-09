"Encara no fem prou"

És probable que la demanda mundial de petroli, gas natural i carbó assoleixi el seu punt màxim cap a l'any 2030, un desenvolupament "encoratjador", però "insuficient" per limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 graus centígrads, han explicat fons de l'Agència Internacional de l'Energia.

La contaminació per l'escalfament del planeta del sector energètic també s'acostarà al màxim aquesta dècada, segons les conclusions de l'actualització del seu informe "Net Zero Roadmap".

Fatih Birol, director executiu de l'agència, ha explicat que "el camí cap a l'objectiu d'1,5 graus s'està fent més estret", però encara hi ha "raons legítimes per tenir esperança".

"Sobretot, estem observant com una nova economia basada en l'energia neta està sorgint arreu del món", Faith Birol.

Els científics consideren que l'escalfament d'1,5 graus és el llindar més enllà del qual la calor extrema, les inundacions, les sequeres, els incendis forestals i l'escassetat d'aliments i aigua tindran un impacte catastròfic. L'estiu del 2023 a l'hemisferi nord ha estat el més calorós del món que s'hagi registrat mai, segons el Servei Copèrnic de Canvi Climàtic de la Unió Europea.

Els científics també diuen que per mantenir-se en línia amb el límit d'1,5 graus, les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle han de baixar a zero l'any 2050 sobre una base neta, tenint en compte totes les emissions produïdes i eliminades de l'atmosfera.

Des de la publicació original de l'informe "Net Zero Roadmap" el 2021, el món ha experimentat un "creixement rècord" de la capacitat d'energia solar, així com de vendes de vehicles elèctrics. En els últims dos anys, "la solar s'ha convertit en la reina dels mercats elèctrics", segons Birol. "El vell rei, el carbó, s'ha acabat, i ara l'energia solar és la nova reina... els costos estan baixant". Fa dos anys, un de cada 25 cotxes nous venuts arreu del món era elèctric. Aquest any, aquesta quota ha augmentat fins a un de cada cinc.

I més del 80% de les reduccions d'emissions necessàries per al 2030 es poden aconseguir mitjançant l'expansió de les fonts d'energia renovables, l'augment de l'electrificació, la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de metà, segons l'AIE.

Així i tot, limitar l'escalfament global és una "tasca hercúlea", segons Birol, i assenyala que assolir l'objectiu d'1,5 graus requeriria una caiguda del 25% de la demanda de combustibles fòssils l'any 2030 en comparació amb els nivells actuals.

L'IEA calcula que les inversions en energia neta a tot el món hauran de duplicar-se més que els 1,8 bilions de dòlars projectats per a aquest any als 4,5 bilions de dòlars cada any a principis de la dècada de 2030. Mantenir-se en el camí d'1,5 graus també significa que gairebé tots els països han d'avançar les seves dates objectiu per assolir les emissions netes de carboni zero, va escriure dimarts.

Mentrestant, la captura, la utilització i l'emmagatzematge de carboni, un conjunt de tecnologies que impedeixen que el carboni entri a l'atmosfera a la font de la contaminació, així com l'energia i els biocombustibles basats en hidrogen requereixen un "progrés ràpid" per al 2030.

Canvis en el subministrament total d'energia per font en l'escenari Net Zero, 2022-2050. Font: AIE