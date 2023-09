En defensa de la implantació de les zones de baixes emissions

Els ministeris de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) i per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) han celebrat a Madrid la Jornada “Zones de Baixes Emissions a Espanya”, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància de promoure una mobilitat urbana sostenible i descarbonitzada que contribueixi a millorar la qualitat de l'aire a les nostres ciutats. Un objectiu en què, tal com han defensat, la implantació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) juga un paper important pel fet que prioritzen els desplaçaments a peu o amb bicicleta i el transport públic, col·lectiu i descarbonitzat, davant d'altres maneres transport més contaminants.

La jornada, en què han participat el sotssecretari de Mitma, Jesús Manuel Gómez; la comissionada especial per al Transport, la Mobilitat i l'Agenda Urbana, Carmen Librero, i el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha inclòs una taula rodona sobre el desplegament de les ZBE a Espanya, que ha comptat amb representants de la Direcció General de Trànsit i de dues de les Zones de Baixes Emissions més assentades a Espanya: Madrid i Barcelona. A més, s'ha lliurat els Premis Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible 2023 i ha tingut lloc una exposició de vehicles nets a càrrec de la Plataforma d'Empreses per la Mobilitat Sostenible.

El sotssecretari de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha recordat el fort compromís de Mitma amb la transformació sostenible de la mobilitat urbana, que, per exemple, es veu reflectit en la concessió de 1.500 milions dʻeuros en ajudes del Pla de Recuperació a 196 municipis i dos ens supramunicipals per desenvolupar 1.064 actuacions encaminades a implantar ZBE, adquirir autobusos zero emissions, peatonalitzar carrers i desplegar carrils bici, entre altres actuacions.

A aquests fons se sumen els 900 milions d'euros transferits a les comunitats autònomes per finançar projectes que contribueixin al funcionament de les ZBE i fomentin la mobilitat sostenible i digitalitzada, tot això finançat amb el programa NextGenerationEU.

Per part seva, el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha volgut ressaltar les iniciatives que està duent a terme Miteco per tal d'assolir una mobilitat més sostenible i una millor qualitat de l'aire, com la redacció d'un Reial decret de Zones de Baixes Emissions, temàtica principal de la jornada, mitjançant el qual es busca disposar d'una legislació homogènia a tot el territori nacional, que faciliti l'establiment d'aquestes zones.

Morán també ha esmentat el Pla Marc d'Acció a curt termini per a episodis d'alta contaminació, el Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient, destinat a protegir la població dels riscos mediambientals elaborat en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, i el futur Pla Marc d'Ozó, pioner a Europa, que aporta informació científica sobre la complexitat de la formació d'ozó.

Advertiment per carta

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha enviat una carta als 188 alcaldes de municipis entre els quals ha repartit 1.500 milions d'euros en subvencions europees perquè engeguin zones de baixes emissions (ZBE) per recordar-los que hauran de tornar aquestes partides si no compleixen amb el fet compromès o modifiquen els projectes per restringir el trànsit sense justificació. Fonts del Ministeri expliquen que no es tracta de considerar que tots els alcaldes que han rebut aquesta notificació incompleixi la llei, que no obstant sí que és un "avís a navegants" perquè com més aviat millor posin dempeus les zones de baixes emissions que estan obligades a tenir les ciutats de més de 50.000 habitants i les de fins a 20.000 habitants que tinguin nivells dolents de qualitat de l'aire.

En total, el Ministeri de Transports ha repartit en dues convocatòries, el 2022 i 2023, 1.500 milions provinents del Fons de Recuperació i Resiliència de la UE, perquè aquestes ciutats acotin zones amb trànsit restringit, creïn carrils bici, aparcaments dissuasius o adquireixin autobusos elèctrics.

Espanya, entre els països líders en participació a la SEM

Pel que fa a la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), el secretari d'Estat de Medi Ambient ha assenyalat que “Espanya, amb dades encara provisionals, ocupa el tercer lloc en participació de municipis i cada vegada hi ha un nombre més gran d'ells implicats. L'increment de la participació s'estén des d'ajuntaments grans a municipis petits, que se sumen a aquesta iniciativa amb moltíssima il·lusió, i amb el repte de dur a terme mesures permanents, amb la qual cosa implica més de 25 milions de ciutadans, dins del territori espanyol”.

Cal destacar que aquest 2023, amb xifres encara provisionals, ja se superen els 378 municipis inscrits, les 1.300 mesures permanents i les 273 Mobility Actions. L'experiència d'aquest projecte mostra que està implicant un veritable canvi als nostres pobles i ciutats, ja que s'han implementat més de 38.000 mesures permanents a tot el territori nacional durant les més de dues dècades d'aquesta iniciativa.

La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya europea de sensibilització sobre mobilitat urbana sostenible, que promou el canvi de comportament a favor de la mobilitat activa, el transport públic i altres solucions de transport netes i intel·ligents.

L'esdeveniment principal té lloc del 16 al 22 de setembre de cada any i culmina amb el Dia Sense Cotxes. La iniciativa anima les autoritats locals a utilitzar la setmana principal per introduir mesures de planificació innovadores, promocionar noves infraestructures i tecnologies, mesurar la qualitat de l'aire i recollir idees i comentaris de la població.

Lliurament de Premis “Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible”

Els Premis Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenibl, en la seva tretzena edició, han estat dividits en dues categories:

La primera està reservada als ajuntaments, que premien les millors mesures permanents, i que alhora ha estat dividida en dues subcategories: una per a municipis de més de 100.000 habitants, i una altra per a poblacions de menys de 100.000.

La segona està destinada a empreses, organitzacions i institucions (excepte ajuntaments).

Els premiats a les diferents categories han estat els següents:

Ajuntaments de menys de 100.000 habitants:

Ajuntament de Benidorm, amb la seva mida: “Projecte de la mobilitat de vianants i accessibilitat zona sud Jaume I”.

Ajuntaments de més de 100.000 habitants: Premi ex aequo per a:

Ajuntament de Castelló de la Plana, amb la seva mesura “Millora de la mobilitat de vianants i ciclista a l'Av. Lidón”.

Ajuntament de Valladolid, amb la seva mida “Nou sistema públic de lloguer de bicicletes”.

Organitzacions, institucions i empreses:

CargoBici, amb les seves Bones Pràctiques “Transformació del model logístic de Pascual a Barcelona” i “Obertura de microhubs per a la distribució logística de darrera milla sostenible”.

Després del lliurament de premis, els participants han visitat l'exposició 'Combina i mou-te de manera saludable. Solucions per a les ZBE', organitzada per la Plataforma d'Empreses per la Mobilitat Sostenible, amb la col·laboració de Mitma i Miteco. L'exposició, ubicada al recinte de Nous Ministeris, té per objecte presentar i apropar a la ciutadania i les empreses diferents solucions de mobilitat per millorar la qualitat de l'aire als entorns urbans, així com destacar els efectes positius, tant per a la salut pública com per al medi ambient, del transport públic, els vehicles zero emissions i els desplaçaments a peu o amb bicicleta.