El Consell Comarcal ha presentat, a la seu del Consorci Besòs-Tordera, el “Pla Sectorial d’Economia Circular per a la transició cap a una indústria circular i sostenible a la comarca del Vallès Oriental PSECVOR”, el full de ruta que es proposa en l’àmbit de la indústria de la comarca per assolir un nou model econòmic més sostenible basat en la resiliència i l’aprofitament de recursos.

El Pla identifica 4 blocs d’anàlisi diferenciats que alhora tracta com a recursos: residus, energia, aigua i recursos transversals que es complementa amb una mapificació els agents clau del procés, els projectes de referència en el territori i de territoris propers i un pla d’acció basat amb la diagnosi i uns reptes estratègics concrets.

Es dibuixa, així, el full de ruta amb 25 reptes estratègics per als quatre eixos i el pla d’acció final, amb unes prioritzacions (molt alta, alta, mitja, baixa), que determina el calendari de la seva posada en marxa.

Avui hem presentat a la seu de @consorcibesos el Pla Sectorial d’Economia Circular per al #vallesoriental (PSECVOR)

25 reptes estratègics per assolir un model econòmic més sostenible!

https://t.co/SjQVExW7yU pic.twitter.com/YlTwvY5cR4 — Consell Comarcal Vallès Oriental (@CCV_ORIENTAL) March 2, 2023

Entre les actuacions que s’han de dur a terme destaquen:

Promoció de l'eficiència energètica i l´ús d’energies renovables (Eix Energia)

Fomentar la cooperació i associacionisme entre empreses (Eix Ttransversal)

Aprofitament de l'aigua de pluja de les cobertes (Eix Aigua)

Fomentar la simbiosi industrial als polígons conjuntament amb les entitats que treballin per l'associacionisme dels polígons (Eix Transversal)

Adaptació d'ordenances cap la transició energètica (Eix Energia)

Promoure contractes de compra d'energia (PPA) de proximitat amb altres indústries (Eix Energia)

Incentivar la preparació per a la reutilització (incrementar la vida útil dels objectes) (Eix Materials i residus)

Difondre casos d'èxit en economia circular i simbiosi industrial (Eix Transversal)

Aprofitament de tots els subproductes de les depuradores (Eix Aigua)

Instal·lar altres fonts d'energia renovable diferents a la fotovoltaica (Eix Energia)

Per elaborar aquest Pla Sectorial, s’han proposat els següents objectius:

Estudiar la generació de residus i recursos per part del teixit econòmic industrial del Vallès Oriental

Avaluar la gestió que se’n fa d’aquests residus, amb recull d'experiències interessants i de projectes en marxa de les institucions i les administracions locals

Conèixer els projectes de recerca i investigació per a la revalorització d'aquests residus

Detectar empreses capacitades i/o interessades en la transformació, reciclatge o gestió dels residus.

L'economia circular ha sorgit al llarg dels darrers anys amb força com a nova forma de model econòmic, que aposta per uns cicles de producció i consum més eficients i resilients, que pretén preservar recursos i deixar enrere el model tradicional d'economia lineal. Suposa, doncs, una transició cap a un nou model que assumeix que els recursos naturals són finits, que considera els residus com un recurs a re-introduir i reintegrar en el cicle productiu.

Tot això implica canvis en els models de producció i consums per eliminar el concepte de "residu" tot utilitzant fonts renovables tant d'energia com de materials. Per al Vallès Oriental pot ser l'oportunitat de desenvolupament empresarial a partir dels recursos malbaratats, tant els procedents de l'aigua residual, com d'energia, com de residus convertint-los altra vegada en matèries primeres.

Per al conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, “el canvi de model en la gestió dels recursos ha vingut per quedar-se, i no tindrem una societat democràtica i justa si no abordem aquest canvi de model” i afegia que “aquesta punta de llança que presentem avui serà un dels eixos del Pla estratègic que haurem d’aprovar en el proper mandat i, governi qui governi, aquestes polítiques es desplegaran perquè són justes, necessàries i imprescindibles per a la nostra ciutadania i per al nostre teixit econòmic”.

Albert Solà, gerent del Consorci Besòs-Tordera, per la seva part, comentava que “el Consorci té un compromís en l’economia circular de fa molts anys i, a més, pot ajudar d’una forma molt important perquè fem les inspeccions a les indústries per avaluar el vector aigua”.

Durant el procés de redacció del Pla per part de la consultora Simbiosy, s’ha comptat amb el seguiment d’un Grup Impulsor d’experts amb experiència en l’àmbit de l’economia circular, la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA), un taller participatiu i entrevistes amb diferents agents del territori que han ajudat a aportar informació imprescindible. El Pla ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.