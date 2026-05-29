El Prat millora la potabilització de l'aigua

Dos projectes de modernització de les estacions de tractament milloraran encara més la qualitat de l’aigua del Prat de Llobregat
L’Ajuntament del Prat de Llobregat i Aigües del Prat renoven completament les membranes d'osmosi inversa de les plantes de Mas Blau i Sagnier i instal·len un nou equip de mineralització a la del Sagnier.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’empresa municipal Aigües del Prat impulsen dues inversions a les plantes de tractament d’aigua potable de la ciutat, la de Mas Blau i la de Sagnier, que han de millorar encara més la qualitat de l’aigua que l’empresa pública municipal subministra a les llars de la ciutat. En primer lloc, s’estan renovant totes les membranes que osmotitzen l’aigua. A més, s’està instal·lant un nou equip de remineralització a la planta del Sagnier.
Renovació de totes les membranes després de 18 anys de servei
Les membranes d’osmosi inversa portaven 18 anys en servei i la seva renovació permetrà millorar el procés de potabilització i reduir de forma important el consum energètic de les plantes. La substitució de les membranes d'osmosi va començar l'any passat amb el canvi de la meitat dels equips i finalitzarà aquest any amb la resta.
Amb aquesta actuació es millorarà la qualitat de l’aigua que rep la gran majoria de la ciutadania pratenca i comportarà un estalvi energètic notable del procés al millorar aquests elements. Recordem que el 80% de l’aigua que es consumeix al Prat de Llobregat prové de l’aqüífer profund del delta del Llobregat.
De fet, tot i que l'aigua de l'aqüífer és de gran qualitat, pateix problemes de salinització per la intrusió marina. Per adaptar l’aigua al consum, Aigües del Prat extreu l'aigua dels pous i la sotmet a un doble procés d'osmosi inversa a les plantes de Sagnier i Mas Blau. L'aigua es fa passar a pressió per membranes amb porus microscòpics que retenen la sal. Després de ser dessalinitzada, l'aigua es remineralitza per millorar-ne el gust i fer-la més saludable, i finalment s'hi afegeix clor com a desinfecció i garantia sanitària.
Nou equip de remineralització al Sagnier
En aquest sentit, de forma paral·lela, i gràcies a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), s’està instal·lant un nou equip de remineralització a l’ETAP Sagnier que entrarà en funcionament a finals d'aquest any, optimitzant encara més les propietats de l'aigua subministrada. Amb aquesta instal·lació, totes quatre línies de producció d’aigua comptaran amb equips de remineralització.
Més estalvi energètic per aquests processos
Aquests processos de tractament d’aigua són molt intensius en consum energètic. Per això, de forma gairebé imminent, també entrarà en funcionament la pèrgola de plaques fotovoltaiques de l’Ajuntament del Prat ha instal·lat a la zona de Cal Monés.
El 80% de l’electricitat que generi aquesta infraestructura durant les hores de sol es cedirà gratuïtament a Aigües del Prat, un fet que permetrà a l'empresa municipal reduir dràsticament la factura elèctrica de les seves plantes de tractament de l'aigua. Amb la posada en marxa d’aquesta pèrgola, així com la renovació de les membranes, s’espera optimitzar al màxim possibles la producció d’aigua i fer-la el més sostenible possible