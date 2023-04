L'empresa Engel Solar ha guanyat la licitació per executar la construcció de la comunitat energètica més gran de Catalunya, ubicada al polígon industrial Agro-Reus. L'empresa executarà el 96% del projecte, "el més gran aprovat fins ara a Catalunya -expliquen des d'Engel- i el cinquè a Espanya, quant a volum d'inversió".

El projecte és fruit d'una col·laboració publicoprivada, impulsada per les societats Reus Serveis Municipals – Redessa (empresa municipal de l'Ajuntament de Reus) i Reus Transport (que també és una empresa municipal), juntament amb les empreses Ascensors Omega Tarraco, Masergrup i Setier, per instal·lar plaques solars a diverses naus del polígon industrial Agro-Reus, amb una potència total de 4,2 megawatts, i produir energia. L'energia produïda, que Engel estima rondarà els 5.500 megawatts hora a l'any, serà destinada a l'autoconsum de les empreses que formen part de la comunitat energètica, mentre que l'excedent, gestionat per Reus Energía (la comercialitzadora local d'energia propietat de l'Ajuntament de Reus), es destinarà al consum d'edificis municipals i al tercer sector, sobretot a llars en situació de vulnerabilitat.

La comunitat energètica del polígon Agro-Reus permetrà a les diferents empreses que formen part del consorci reduir un 47% les emissions de CO 2 actuals.

David Montané, conseller d'Engel Solar:“Catalunya està apostant amb força per l'autoconsum fotovoltaic, que té un gran potencial de creixement en el futur. Per això, a Engel Solar estem preparats per poder executar, i fins i tot gestionar, comunitats energètiques tant d'àmbit industrial com residencial, i poder ajudar així veïns i agrupacions d'empreses a reduir la factura de la llum, contribuint alhora a reduir les emissions de CO 2 "

Engel Solar, amb seu central a Barberà del Vallès, és una empresa que es dedica a la "gestió integral d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum tant per a empreses com a particulars".