El Govern aprova l'Estratègia catalana del vianant 2030

El Departament treballarà conjuntament amb la resta d’administracions implicades en el desenvolupament de l’Estratègia per establir un calendari d’actuacions i fer el seguiment de la seva implantació.

El Consell Executiu ha aprovat l’Estratègia catalana del vianant 2030 , un document elaborat pel Departament de Territori que inclou un centenar de propostes i solucions que pretenen fomentar els desplaçaments a peu, incrementar la seguretat dels vianants, millorar la sostenibilitat ambiental i fomentar la mobilitat saludable.

Objectiu: 60% de desplaçaments a peu al centre de les ciutats i 50% als districtes exteriors

Es tracta d’accions com ara implementar xarxes de vianants segures per connectar els barris, establir itineraris segurs, tenir en compte sempre les necessitats dels vianants i ciclistes en qualsevol projecte de construcció, potenciar un urbanisme que pacifiqui el trànsit o reforçar l’educació viària en els currículums de l’educació obligatòria.

D'acord amb la Carta Europea dels Drets dels Vianants, els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i gaudir lliurement de l'espai públic en condicions de seguretat adequades per a la seva salut física i psicològica. També els infants, la gent gran i les persones discapacitades tenen dret a una ciutat que constitueixi un lloc de socialització i no d'empitjorament de la seva situació de feblesa.

Segons les dades de l’any 2022 d'accidents de trànsit de Catalunya, el col·lectiu dels vianants tanca l’any amb una mortalitat elevada (18), amb 6 víctimes més que al 2019 -el que suposa un increment del 50%- i 3 més respecte l’any 2021. Pel que fa als col·lectius vulnerables, a la xarxa viària catalana, el 2022 ha mort un total de 42 motoristes, 8 ciclistes, 18 vianants i 1 usuari de VMP, el que representa el 44% del total de morts a la carretera.

Prop de la meitat (46%) de les morts per accidents de trànsit així com el 30% dels ferits greus corresponen a vianants. El país ha de recórrer a mesures eficaces per fer front al problema de la seguretat de vianants. Hi ha diverses recomanacions que insten els governs locals a tenir en compte les necessitats de tots els usuaris de la via pública, inclosos vianants i ciclistes, quan adoptin decisions sobre el disseny d'infraestructures, planificació del sòl i serveis de transport.

Molts dels conflictes de la convivència entre els vianants i els vehicles en l'àmbit urbà només es poden pal·liar a partir de processos de reflexió col·lectiva que donin pas a solucions orientades, sobretot, a la modificació dels espais públics urbans. Per això, aquestes actuacions a favor de l'habitabilitat urbana s'han d'acompanyar amb una millora de la capacitació de personal tècnic que treballa en aquest sector.

10 eixos

Les propostes de l'estratègia estan classificades en 10 eixos diferents:

Conèixer millor la mobilitat dels vianants. Donar a conèixer la marxa a peu com a mode de transport. Construir i mantenir infraestructures segures i atractives per als vianants. Dotar d’espai públic els vianants d’acord amb les seves necessitats. Dissenyar els vehicles per a la reducció de possibles lesions als vianants. Incorporar la Visió Zero per a la seguretat dels vianants. Impulsar les noves tecnologies en els desplaçaments dels vianants. Impartir coneixement i desenvolupar actituds i comportaments. Assegurar el gaudi del benestar, l’accessibilitat i la tranquil·litat a l’espai públic. Reforçar el compliment de la normativa per protegir els usuaris vulnerables.

L’augment dels desplaçaments a peu

L’Estratègia presenta un pla d’acció per millorar la situació dels vianants en els pròxims set anys. L’objectiu és que la proporció de desplaçaments locals a peu sigui, com a mínim, del 60% al centre de les ciutats i del 50% als districtes exteriors l’any 2030. Les proporcions actuals són del 54% i del 40%. L’Estratègia pretén que els espais públics de la ciutat proporcionin a les persones que hi resideixen i a les que la visiten l’oportunitat i les ganes de caminar.

El document es complementa amb la Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes , un document de referència i de suport a l’actuació de les administracions en la millora dels espais públics destinats als vianants. Facilita exemples per respondre a les necessitats de planificació en matèria de seguretat per als vianants en diversos àmbits locals.

Calendari d’actuacions

La intenció del Govern és que altres administracions, així com institucions, empreses o organismes s’adhereixin a l’Estratègia per tal de poder implementar el conjunt de mesures de forma coordinada i eficient.

Un cop aprovat el document, el Departament de Territori, a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat, disposa de sis mesos per elaborar un primer programa d’actuacions a partir de les propostes de l’Estratègia, amb el detall de les accions, les fórmules d’implementació i el finançament necessari.

ODS

La promoció de la mobilitat a peu està alineada amb 10 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): salut i benestar, igualtat de gènere, energia assequible i no contaminant, indústria, innovació i infraestructura, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, acció pel clima, vida d’ecosistemes terrestres, i aliances per aconseguir els objectius.

L’Estratègia Catalana del Vianant encaixa plenament amb els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat i amb els plantejaments d’instruments de planificació de la mobilitat aprovats per la Generalitat de Catalunya com són l’Agenda Urbana i el Pacte Nacional de la Mobilitat Sostenible i Segura, entre altres eines.