"El canvi climàtic ja està costant vides a Europa"

L'últim informe de la revista Lancet Countdown Europe fa un seguiment dels progressos en salut i canvi climàtic a la regió .
L'informe Lancet Countdown Europe 2026 s'ha elaborat amb 65 experts de 46 institucions acadèmiques i de les Nacions Unides. El nou informe explora 43 indicadors que determinen els impactes del canvi climàtic sobre la salut i detecta oportunitat perdudes o passos a fer per l'acció climàtica a Europa.
L'informe destaca diversos missatges clau.
En primer lloc, destaca que el canvi climàtic ja està costant vides a Europea, i els riscos per a la salut s'estàn accelerant.
Europa està experimentant un fort augment de morts relacionades amb la calor, horaris de treball insegurs, inseguretat alimentària i riscos de malalties infeccioses sensibles al clima. Els grups vulnerables, com ara els nadons, la gent gran, les llars amb baixos ingressos i els treballadors a l'aire lliure, són els primers i més afectats.
En segon lloc, la dependència d'Europa dels combustibles fòssils està frenant el progrés i perjudica la salut
Noves proves revelen que el camí d'Europa cap a un futur més segur i saludable es veu frenat per la dependència contínua dels combustibles fòssils. Malgrat el lideratge d'Europa en la descarbonització, els combustibles fòssils i la calefacció basada en la combustió continuen profundament integrats en els sistemes energètics europeus. Aquest fet exposa la població vulnerable als danys de la dependència dels combustibles fòssils, des de l'aire contaminat fins a les crisis econòmiques.
Les morts atribuïbles a la calor s'estima que arribaran a les 62.000 morts
I en tercer lloc, cal un impuls i lideratge per garantir un futur amb bona salut
Malgrat l'augment de la recerca científica, la implicació i interès en canvi climàtic i salut dels polítics, el públic i els mitjans de comunicació mostra un descens preocupant. En canvi, els litigis climàtics s'estan convertint en un dels pocs àmbits que eleven l'imperatiu de la salut, amb la Cort Internacional de Justícia afirmant les obligacions legals dels estats de protegir el benestar humà. Europa continua sent un líder mundial en l'acció climàtica, però sense un impuls renovat en l'adaptació i la mitigació, els beneficis en salut s'estancaran .
PERILLS PER A LA SALUT, EXPOSICIONS I IMPACTES
Un clima canviant té profundes implicacions per a la salut humana, amb onades de calor i fenòmens meteorològics extrems més freqüents, patrons canviants de transmissió de malalties infeccioses, deteriorament dels recursos alimentaris i hídrics, impactes en les condicions socioeconòmiques i l'exacerbació dels reptes sanitaris existents arreu del món. Els indicadors d'aquesta secció de l'informe rastregen les múltiples maneres en què el canvi climàtic amenaça la salut i el benestar humans.
Respecte la mortalitat relacionada amb la temperatura, gairebé totes les parts del continent (el 99,6% de les subregions) estan experimentant un augment de les morts atribuïbles a la calor, que s'estima que arribaran a les 62.000 morts el 2024.
El risc mitjà global de brots de dengue va augmentar un 297% a tot Europa durant el període 2015-2024 en comparació amb el període de referència de 1981-2010.
Els dies amb nivells perillosos de risc de calor estan augmentant. Els avisos diaris de calor extrema per a la salut a Europa van augmentar un 318% entre el 2015 i el 2024 en comparació amb el 1991 i el 2000 (4,3 avisos extrems diaris anuals entre el 2015 i el 2024, en comparació amb 1 entre el 1991 i el 2000), cosa que indica una ràpida escalada en períodes en què el risc de morir a causa de la calor és més alt.
ADAPTACIÓ, PLANIFICACIÓ I RESILIÈNCIA PER A LA SALUT
Atès que el canvi climàtic amenaça cada cop més la salut i el benestar de les poblacions de tots els països, calen urgentment accions per fomentar la resiliència i adaptar-se al canvi climàtic. Aquesta secció analitza com les comunitats, els sistemes de salut i els governs comprenen els riscos per a la salut del canvi climàtic, les estratègies i els recursos que estan desplegant, i com s'implementen les mesures d'adaptació i resiliència.
El 2023, 174 (83,3%) de les 209 ciutats i municipis europeus que van respondre van dur a terme una avaluació del risc i la vulnerabilitat climàtics.
Entre el 2015 i el 2024, els avisos anuals extrems van augmentar un 316%, un 450%, un 198% i un 238% al sud, oest, est i nord d'Europa, respectivament, en comparació amb el període 1991-2000.
Viure en contacte amb espais verds s'associa amb una millor salut física i mental; també redueixen l'exposició a la calor i la contaminació de l'aire a les zones urbanes.
ACCIONS DE MITIGACIÓ I COBENEFICIS PER A LA SALUT
Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle és essencial per limitar les amenaces per a la salut del canvi climàtic. Alhora, moltes de les intervencions necessàries per mitigar-lo i adaptar-s'hi aporten enormes beneficis col·laterals per a la salut i el benestar humans en forma d'aire més net, dietes més saludables i ciutats més habitables. Abordar el canvi climàtic podria ser la major oportunitat per a la salut global del segle XXI. Els indicadors d'aquesta secció fan un seguiment dels esforços mundials per mitigar el canvi climàtic i dels beneficis col·laterals efectius i per a la salut d'aquesta resposta.
Després de dos anys consecutius d'augment, l'ús de carbó a Europa va disminuir fins al 13,6% del subministrament total d'energia i fins al 14,6% de la producció d'electricitat el 2023, en comparació amb el 14,8% i el 16,7%, respectivament, del 2022.
L'energia renovable en la generació d'electricitat va representar el 21,5% de la generació total d'electricitat a Europa i el 27% als països de la UE-27, més del doble de la quota registrada el 2016, el 8,4% i el 12,9%, respectivament.
La pèrdua de coberta arbori va augmentar un 80% durant el període 2014-2023 en comparació amb el període 2001-2010, impulsada principalment per la silvicultura.
ECONOMIA I FINANCES
Els impactes del canvi climàtic en la salut tenen profundes implicacions econòmiques. Aquesta secció analitza els costos econòmics dels impactes del canvi climàtic en la salut i els seus factors impulsors, així com la mesura en què l'economia i els sistemes financers mundials permeten la transició cap a una economia zero emissions de carboni que promogui la salut.
Els treballadors a l'aire lliure en la construcció i l'agricultura corren un risc particular de patir reduccions d'hores de treball a causa de l'augment de l'exposició a la calor, especialment al sud d'Europa.
Les subvencions als combustibles fòssils van assolir un nou màxim entre el 2021 i el 2023 en comparació amb el 2010, arribant a un total de 444.000 milions d'euros el 2023, impulsades en gran part per la invasió russa d'Ucraïna, que va disparar els preus dels combustibles fòssils i va obligar els governs a protegir les llars mitjançant subvencions energètiques.
La inversió en energies netes va superar la inversió en combustibles fòssils a Europa en un 461% el 2024 (427.000 milions d'euros en comparació amb els 76.000 milions d'euros).
PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POLÍTICA
La participació pública i política sustenta els fonaments de la resposta col·lectiva mundial al canvi climàtic, i les reduccions de les emissions globals a la velocitat requerida per l'Acord de París depenen de la participació de tots els sectors de la societat. Aquest grup de treball fa un seguiment de la participació dels actors clau amb els vincles entre la salut i el canvi climàtic, inclosos els mitjans de comunicació, els governs nacionals, el sector corporatiu i el públic en general. Els indicadors d'aquesta secció fan un seguiment dels vincles entre la salut i el canvi climàtic als mitjans de comunicació, els governs nacionals, el sector corporatiu i el públic en general.
Només l'1,2% dels enquestats classifica el canvi climàtic i la salut com a prioritats públiques principals el 2023 i el 2024.
El 2024, de 4477 discursos, només 21 van fer referència tant al canvi climàtic com a la salut, en comparació amb 204 que van esmentar el canvi climàtic i 341 que van esmentar la salut.
Els litigis climàtics s'han convertit en una plataforma poderosa per elevar l'argument de la salut dins de l'agenda climàtica més àmplia: des del 2011, el 58% (de 961) dels documents de casos incloïen referències a la salut.