Els darrers anys, l'energia solar ha despertat un gran interès entre la ciutadania; no obstant això, els nivells de coneixement i adopció mostren que encara hi ha molt de camí per recórrer. De fet, pel que fa a penetració de l'energia solar a Espanya, el 22% dels propietaris tenen instal·lades plaques solars o han iniciat el procés (sol·licitada informació, han començat els tràmits o s'ho plantegen seriosament).

Concretament, el 5% ja té instal·lades plaques solars al seu habitatge unifamiliar o pis, amb una antiguitat d'entre 1 i 4 anys. De la resta, el 17% són potencials consumidors d'energia solar, ja que s'ho plantegen seriosament o ja estan en procés de fer-ho, i el 78% no s'ho plantegen per diferents motius. Això és el que es desprèn a les conclusions de “InformeSolar. Radiografia de l'Autoconsum a Espanya 2024” , l'estudi més complet i actualitzat del mercat espanyol, elaborat per The Cocktail Analysis per a SotySolar , amb el suport de l'associació Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) i Aiko Energy.

“Podem afirmar que el mercat energètic està en un període de maduració i consolidació notable. Això és gràcies a un major grau de conscienciació i d'evolució tecnològica. Tot i els avenços, però, persisteix un alt grau de desconeixement entre el públic general sobre l'energia solar, les instal·lacions fotovoltaiques i els seus beneficis”, afirma Daniel Fernández, co-CEO i co-fundador de SotySolar.

La implantació de l'energia solar domèstica a Espanya

L'augment d'informació i coneixement sobre l'autoconsum energètic i l'energia solar comporta un augment de l'interès d'instal·lació. Entre els qui afirmen no estar interessats a instal·lar panells solars, el 89% diu que està gens o molt poc informat . A més, entre els que manifesten haver sol·licitat informació o estar en procés d'instal·lació, un 40% diu que està gens o molt poc informat.

Aquest informe ha posat de manifest que la penetració massiva de l'energia solar a Espanya està influenciada pel grau de coneixement i informació deficient: només el 19% dels propietaris d'habitatge reconeixen estar força o molt informats sobre plaques solars. Tot i que l'interès és alt, la informació és escassa.

Segons les dades que presenta aquest estudi de SotySolar, gairebé la meitat dels propietaris (47%) afirmen estar interessats, això no obstant, no es plantegen per ara realitzar una instal·lació. Cal ressaltar que l'interès és diferent segons el tipus d'habitatge, els propietaris de pisos mostren un interès menor en la instal·lació de plaques fotovoltaiques que els d'habitatges unifamiliars. Aquesta diferència va lligada amb la manca d'informació sobre les possibilitats d'instal·lació a les comunitats de veïns i blocs d'habitatges, que suposen aproximadament el 70%, cosa que, sens dubte, endarrereix la penetració de les renovables al parc d'habitatge.

“Els ciutadans espanyols estan interessats en les possibilitats que ofereix l'energia solar. Això no obstant, la seva percepció generalitzada és que no tenen prou informació per fer el pas en un tema tan crucial. Creiem que és clau educar la societat sobre les possibilitats existents perquè realment sigui possible emprendre aquest canvi tan necessari cap a les renovables per deixar de banda els combustibles fòssils i avançar en matèria de sostenibilitat”, apunta Fernández.

Quins són els motius per a decidir-se per les plaques solars?

L'estalvi econòmic i la reducció del consum són els motius amb més capacitat de mobilització, representant un 60% i un 40% respectivament. En un segon esglaó se situen motius relacionats amb la sostenibilitat (ser més sostenible i aprofitar l'energia solar) i amb la independència (generar la meva pròpia electricitat). Altres aspectes com el preu canviant de l'energia, i la disponibilitat de subvencions o beneficis fiscals no són tan determinants a l'hora de prendre la decisió.

“La despesa en electricitat ha esdevingut una de les partides més significatives per a llars i empreses. De fet, segons les nostres estimacions, l'espanyol mitjà ja destina el 8% del salari a pagar l'energia de casa seva”, segons Fernández.

A mesura que augmenta el nivell de coneixement sobre autoconsum energètic entre els usuaris, més pesa l'estalvi econòmic a la factura de la llum com a principal motivació de contractació. Els qui no estan gens informats sobre el tema se centren en l'aprofitament de l'energia solar.

Elevada inversió inicial i les comunitats de veïns: les traves de la instal·lació de plaques

Viure en una comunitat de veïns és el principal obstacle per al 40% dels propietaris de pisos i l'elevada inversió inicial ho és per al 25% dels propietaris d'una casa.

En el cas dels propietaris de pisos, el fet de viure en un bloc i haver de comptar amb l'aprovació dels veïns actuen com un fre a la instal·lació (44%). De fet, vuit de cada deu desconeixen la possibilitat de realitzar la instal·lació amb el vistiplau d'1/3 dels veïns per a ús particular, però un cop compten amb aquesta informació l'interès en la instal·lació de plaques augmenta considerablement: el 63% llavors ho considera interessant.

Gran desconeixement d'ajuts i beneficis

Tres de cada quatre propietaris desconeixen l'existència d'ajuts i beneficis a la instal·lació. Després de conèixer l'existència d'ajudes, un 14% dels propietaris declara mostrar més interès a la instal·lació de plaques solars. No obstant això, el grau de coneixement de l'existència d'ajuts i beneficis a la instal·lació de plaques fotovoltaiques és molt reduït, amb prou feines el 6% indica estar força o molt informat, davant del 73% el coneixement del qual és poc o nul.

Actualment, es disposa d'ajuts i beneficis derivats de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, com ara desgravacions de fins al 60% a l'IRPF de la instal·lació, reduccions en el pagament de l'IBI de fins a un 50%, subvencions en algunes comunitats autònomes, etc.; però no generen una gran mobilització a la instal·lació. Així mateix, hi ha diferències substancials segons el tipus d'habitatge en propietat: s'observa més grau d'informació entre els propietaris de casa i xalets (41% davant del 22%).

Manca de finançament: una de les principals barreres per a la instal·lació

Tot i que avui dia el descens significatiu dels costos de l'energia fotovoltaica ha fet que sigui més assequible, la instal·lació de plaques solars continua representant una gran inversió per a molts ciutadans.

Un 73% dels propietaris desconeixen l'existència d'ajuts i beneficis a la instal·lació . Tot i això, després de conèixer l'existència d'ajudes, un 14% dels propietaris declara mostrar més interès en la instal·lació de plaques solars, segons les dades de l'InformeSolar. Les subvencions existents i les deduccions a la Renda aplicables avui dia aporten una gran ajuda econòmica. Però trobar la forma adequada de finançament de plaques solars facilitaria l'accés a milers d'usuaris per gaudir dels beneficis de l'autoconsum. Per exemple, entre els propietaris que no són clients actuals de plaques solars, gairebé la meitat (46%) triaria un finançament a mitjà termini, entre 1 i 8 anys. Un 38% finançaria durant un temps mitjà de 3 a 5 anys i un 20% de 6 a 10 anys. A més, 6 de cada 10 estarien disposats a finançar la inversió per una quantitat mensual de 50 €.

El ritme d'instal·lació d'autoconsum va caure un 26% el primer trimestre del 2024 al conjunt de l'estat.

Segons les dades registrades per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), associació majoritària de l'energia solar a Espanya que ja compta amb 800 empreses, el primer trimestre del 2024, el ritme d'instal·lació de l'autoconsum a Espanya es va alentir un 26% respecte a l'any anterior.

Per part seva, el sector industrial és el que més se'n ressent amb una desacceleració del 30% en ritme d'instal·lació respecte al 2023, seguit del comercial amb un 22% menys i del domèstic, que pateix una caiguda més moderada, d'un 15% .

Davant les dades obtingudes per l'Observatori de l'Autoconsum d'UNEF per conèixer el diagnòstic del sector i aplicar solucions eficients que ajudin a la consecució del full de ruta de l'autoconsum, UNEF vol recalcar que aquesta tendència s'ha d'entendre com la fluctuació natural d'un sector que els dos darrers anys va veure impulsat el seu creixement per una situació conjuntural motivada pels alts preus de l'energia generats a conseqüència de la crisi geopolítica d'Ucraïna i per les ajudes contemplades a l'autoconsum dins dels Fons de Recuperació de la COVID-19.

“Ens trobem en un moment d‟estabilització de l'autoconsum a Espanya. La pèrdua de la percepció d'alts preus de l'energia per part de la ciutadania, així com la reducció del poder adquisitiu de les famílies a causa de l'augment de la inflació, juntament amb l'esgotament de les ajudes contemplades dins dels Fons de Recuperació, motiven aquestes dades”, ha valorat José Donoso, director general d'UNEF.

El sector fotovoltaic nacional reitera la necessitat que, després de l'espectacular creixement que ha viscut el sector els darrers anys, les institucions públiques, de la mà de les empreses i els agents socials implicats, tracen un nou full de ruta basat en l'aprenentatge dels darrers anys que permeti trobar fórmules efectives en l'àmbit regulador i financer que facin que l'autoconsum continuï sent atractiu per a empreses i ciutadania.

“Esgotats els ajuts contemplats dins dels Fons de Recuperació i Resiliència i amb l'aprenentatge obtingut sobre la seva gestió, la tendència actual ens mostra que necessitem noves formes d'impuls econòmic a l'autoconsum més eficients, com ara desgravacions fiscals, seguint l'exemple de països com Alemanya i el Regne Unit, que ja apliquen un IVA del 0% a aquests projectes, reduir els retards en la gestió administrativa dels projectes i l'homogeneïtzació dels 2.000 metres entre generació i consum a totes les instal·lacions d'autoconsum.”, ha recalcat José Donoso.