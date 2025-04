Creixement anual rècord de la capacitat d'energia renovable al món

Les estadístiques de capacitat renovable 2025 publicades per l'Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA) mostren un augment massiu de la capacitat d'energia renovable durant el 2024, arribant als 4 448 gigawatts (GW). L'addició de 585 GW l'any passat indica una quota del 92,5% de l'expansió de la capacitat total i una taxa rècord de creixement anual (15,1%).

Tot i que l'any 2024 marca un altre referent en capacitat i creixement d'energies renovables, el progrés encara no arriba als 11,2 terawatts necessaris per alinear-se amb l'objectiu global de triplicar la capacitat d'energia renovable instal·lada per al 2030. Per assolir aquest objectiu, la capacitat renovable s'ha d'ampliar ara un 16,6% anual fins al 2030.

A més, el progrés torna a reflectir importants disparitats geogràfiques. Com en anys anteriors, la major part de l'augment es va produir a Àsia, amb la part més gran aportada per la Xina –gairebé el 64% de la capacitat global agregada– mentre que Amèrica Central i el Carib van aportar menys amb només un 3,2%. Els països del G7 i el G20 van representar, respectivament, el 14,3% i el 90,3% de la nova capacitat el 2024.

El director general d'IRENA, Francesco La Camera, ha dit: "El creixement continu de les energies renovables que assistim cada any és una evidència que les renovables són econòmicament viables i fàcilment desplegables. Cada any segueixen batent els seus propis rècords d'expansió, però també ens enfrontem als mateixos reptes de grans disparitats regionals i el rellotge de ritme que la data límit del 2030 és imminent".

"Amb que la competitivitat econòmica i la seguretat energètica són cada cop més una preocupació global important avui dia, l'ampliació de la capacitat d'energia renovable a gran velocitat equival a aprofitar les oportunitats de negoci i abordar la seguretat energètica de manera ràpida i sostenible. Demano als governs que aprofitin la propera ronda de contribucions determinades a nivell nacional (NDC 3.0) com una oportunitat per descriure un pla clar de les seves ambicions d'energies renovables per millorar les ambicions de la comunitat internacional i millorar la col·laboració internacional. països del sud”, ha afegit.

Comentant el notable progrés, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha dit: "L'energia renovable està apagant l'era dels combustibles fòssils. El creixement rècord està creant llocs de treball, reduint les factures energètiques i netejant el nostre aire. Les renovables renoven les economies. Però el canvi a l'energia neta ha de ser més ràpid i més just, amb tots els països beneficiats amb l'oportunitat de renovar barata i neta".

L'energia solar i l'eòlica van continuar creixent més, i van representar conjuntament el 96,6% de totes les incorporacions netes de renovables el 2024. Més de tres quartes parts de l'expansió de la capacitat va ser en l'energia solar, que va augmentar un 32,2%, arribant als 1.865 GW, seguida de l'energia eòlica que va créixer un 11,1%.

El gran desmantellament net d'energia no renovable en algunes regions ha contribuït a la tendència a l'alça de la capacitat renovable. Tanmateix, cal fer més per assolir l'objectiu de triplicar la capacitat d'energies renovables l'any 2030 i l'Acord de París. Durant els últims anys, IRENA ha estat pressionant per aconseguir objectius de capacitat renovable clars i quantificables en les NDC 3.0. Amb aquesta finalitat, l'Agència ha estat ajudant en la millora i implementació de les NDC dels seus membres amb un enfocament en el sector energètic a través del seu compromís amb el país.

Aspectes tecnològics:

Solar: la solar fotovoltaica va augmentar en 451,9 GW l'any passat. Només la Xina va afegir 278 GW a l'expansió total, seguida de l'Índia (24,5 GW).

Energia hidràulica (excloent l'energia hidroelèctrica d'emmagatzematge per bombeig): la capacitat va assolir els 1 283 GW, demostrant un notable repunt des del 2023, impulsat per la Xina. Etiòpia, Indonèsia, Nepal, Pakistan, Tanzània i Vietnam van afegir més de 0,5 GW cadascun.

Eòlica: l'expansió de l'energia eòlica va disminuir lleugerament, fins a un total de 1 133 GW de capacitat a finals de 2024. L'expansió va tornar a estar dominada per la Xina i els Estats Units (EUA).

Bioenergia: l'expansió va repuntar el 2024, amb un augment de 4,6 GW de capacitat en comparació amb un augment de 3,0 GW el 2023. El creixement va ser impulsat per la Xina i França amb 1,3 GW d'addicions cadascun.

Geotèrmica: l'energia geotèrmica va augmentar en 0,4 GW en general, liderada per Nova Zelanda, seguida d'Indonèsia, Turquia i els EUA.

Electricitat fora de xarxa (excloent Euràsia, Europa i Amèrica del Nord): l'expansió de la capacitat gairebé es va triplicar, creixent 1,7 GW fins a arribar als 14,3 GW. El creixement va estar dominat per l'energia solar fora de la xarxa, que va arribar als 6,3 GW el 2024.