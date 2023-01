L'Ajuntament de Cornellà ha modificat l’article 17 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana que fa referència a l’ús inadequat per part d’una minoria de la població i persones de fora de la ciutat dels espais i bens públics, concretament al llançament o abandonament de residus a la via pública, amb l’objectiu de combatre l’actitud incívica i el comportament vandàlic d’alguns ciutadans i ciutadanes.

La modificació de l’Ordenança suposa un increment considerable de les sancions. La mesura pretén contribuir al canvi d’actituds i a la modificació dels comportaments incívics, que generen una mala imatge de l’espai públic de la ciutat, i provoquen problemes de salubritat als nostres carrers ja que atrau rosegadors i insectes i produeix males olors.

El passat mes de març es van canviar tots els contenidors de la ciutat (1.500 unitats aproximadament) per uns de nous amb la finalitat de reduir la generació de residus i incrementar els percentatges de la recollida selectiva i així, assolir, el compromís europeu de reciclar el 60% dels residus que generem.

En el que portem d’any, la guàrdia urbana ha sancionat a 533 persones per fer un mal ús dels contenidors amb multes per import de 300 euros. Ara, aquestes sancions gairebé es triplicaran, per fer front als esforços econòmics que l’Ajuntament destina a corregir aquesta actitud vandàlica i incívica, reforçant els serveis de neteja i reemplaçant el mobiliari urbà fet malbé. El consistori té clar, que la majoria de la ciutadania no ha de suportar el cost d’aquest manteniment extra i per tant, les sancions han de servir per reduir el destí de la despesa pública al benestar comú.

Així doncs, els veïns i veïnes que no dipositin correctament els residus en els contenidors es sancionaran amb 850 euros. En cas de reincidència s’imposarà una multa per import de 1.501 euros. I si, com en alguns casos que s’han detectat, es fa ús de turismes, furgonetes o altres vehicles a motor industrials per abandonar els residus fora dels espais adequats, la sanció serà de 2.001 euros.

Fins que es faci l’aprovació definitiva de l’Ordenança, es farà una campanya informativa sobre la nova normativa als espais públics de la ciutat a càrrec de Guàrdia Urbana, Serenos i educadors cívics.

L’Ajuntament vol fer una crida a la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà i posa a la seva disposició mecanismes de comunicació com A prop Teu Cornellà per comunicar incidències que es detectin en els contenidors i poder esmenar-les en el mínim de temps possible.



Sancionar el vandalisme

D’altra banda, la modificació de l’Ordenança també ha introduït les sancions per actes vandàlics, és a dir, per a danys intencionats a béns, edificis i mobiliari urbà. En aquest cas, quan es produeixi una infracció lleu, o sigui, es produeixin danys estètics o que suposin una reparació senzilla de l’objecte malmès, la multa serà de 600 euros. En els cas d’una infracció greu, que es considera quan els danys suposin una complexa o elevada reparació, la sanció s’estableix en la quantia de 601 fins a 1000 euros.

L’Ordenança introdueix la falta molt greu que fa esment a aquelles activitats que suposen un perjudici intencionat a bens públics i que la seva reparació o substitució té un cost superior als 3.000 euros o bé afecta a elements de valor inestimable pel seu interès cultural o artístic. En aquests cas la sanció serà d’entre 1001 i 3000 euros.