Compromís polític amb l’evidència científica

Enmig d’una setmana on el debat sobre la implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) és a l’aire, s'ha celebrat el 3r Congrés de la Qualitat de l’Aire coorganitzat per la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sabadell, amb una xifra rècord d’inscrits de més de 450 persones i prop de 100 ponents especialistes del sector.

La doble jornada per a potenciar una millora de la qualitat de l'aire s’ha encetat amb la ponència de Giuseppe Grezzi, que ha compartit la seva experiència com a regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, i les mesures de mobilitat urbana que han portat a terme els darrers vuit anys a la capital valenciana, amb un efecte directe en la qualitat de l’aire, i que continuen actives amb la implementació de la ZBE. Un projecte de transformació integral que l’ha fet valedora del guardó Capital Verda Europea 2024.

El referent valencià ha donat pas a la Taula Institucional amb els representants de les cinc administracions coorganitzadores que han posat de manifest els plans d’acció sobre territori de cadascun dels àmbits unint esforços amb un compromís real amb l’evidència científic.

Des del seu naixement, el 2019, Sabadell ha estat la seu d’aquest Congrés. Per obrir la Taula Institucional, el 2n Tinent d’Alcaldessa i Regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés, ha manifestat l’orgull de poder tornar a acollir aquest Congrés sobre la qualitat de l'aire i ha remarcat que "tenim un repte majúscul i si volem fer possible la transició ecològica, des de les administracions, hem de generar complicitats amb la ciutadania, sent justos i calibrant què demanem i a qui. I també hem de ser coresponsables. La veu del món local s'ha d'escoltar. Cal escolta i cal coordinació". El regidor sabadellenc ha reblat amb un “La transició serà justa o no serà i hem de ser corresponsables en aquesta”.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tingut a la Taula Institucional representació de dues Vicepresidències: Mobilitat i Acció Climàtica. En el seu torn, Janet Sanz, Vicepresidenta d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha posat en relleu: “Moltes ciutats de diferents mides portem anys posant en pràctica accions que prioritzen la salut pública, escoltant la comunitat científica, però no podem ser autocomplaents”. Sanz ha recordat xifres alarmants. Cada any hi ha 400.000 morts prematures a Europa per culpa de la contaminació, 1.000 d’aquestes només a Barcelona. En aquest sentit, ha emfatitzat les actuacions impulsades per l’AMB com “La ZBE Rondes Barcelona, amb què ens aproximem a la directiva europea. Anem pel bon camí, però cal acostar-se més a les indicacions de l'OMS, establir calendaris concrets i que donin seguretat jurídica a la ciutadania. L’ AMB seguirà treballant i sent exigent per assolir aquest dret a la salut, que tant necessitem".

En el seu torn de paraula, Carlos Cordón, Vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB i Alcalde de Cerdanyola del Vallès ha reforçat el compromís de l’administració: “Hem de garantir el dret a la salut de la ciutadania. Els projectes de l’AMB en aquest sentit són nombrosos i variats: la xarxa metropolitana d’ electrolineres, la Bicivia, el servei de bicicleta pública AMBici, el Bicibox, una xarxa de transport públic que volem que sigui 100% elèctric el 2030, o el motosharing metropolità, pioner en l'àmbit europeu, entre d’altres”. Cordón ha posat en valor la feina de l’AMB amb la implantació de la ZBE Rondes BCN, en col·laboració amb els municipis de L’Hospitalet, Esplugues, Cornellà i Sant Adrià de Besòs. Altres ciutats de la metròpoli també han posat en marxa les seves pròpies ZBE locals, com Sant Cugat i Sant Joan Despí, i aviat serà el torn de diverses més, com Cerdanyola del Vallès, ciutat que presideix Cordón. “El debat central avui en dia és el de proposar les millors ZBE possibles. Hem de ser exigents i atrevits”, ha reivindicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB.

Des del Consell Comarcal del Vallès Ocidental, Andrés Medrano, Vicepresident 4t i Conseller de Transició Energètica ha recordat el paper de coordinació que realitzen en la millora de la Qualitat de l’Aire: “El Consell Comarcal aporta un important paper de coordinació entre les administracions a través de les accions del Pla supramunicipal de qualitat de l’aire i el suport als petits municipis. S’ha de treballar perquè els 23 municipis de la comarca assumeixin el Pla i puguem conscienciar la població de la importància de respirar aire net”. De tot el Vallès Occidental, Medrano ha remarcat les accions dutes a terme a Barberà i Badia del Vallès, que presenten en aquest Congrés i que demostren l’afectació del trànsit i de les grans infraestructures de mobilitat amb vehicle sobre la salut de les persones. “Cal apostar per la mobilitat colectiva i sostenible”. Medrano ha recordat l’arribada dels Fons europeus Next Generation, i ha convidat a “aprofitar el moment d’aquest finançament específic” en aquest sector.

La polèmica @govern-@Arc_Metropolita continua al @congres_aire



Les Zones de Baixes Emissions segueixen al centre del debat a @FiraSabadell amb 26 sessions i 96 ponentshttps://t.co/dOWIU0wSPF — Ràdio Sabadell 94.6 (@RadioSabadell) October 26, 2023

Des de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha destacat el repte que la nova Directiva Europea plantejarà amb la reducció a la meitat dels límits de contaminació de les ciutats en un Horitzó 2030. Aquí, Boya ha confessat: “Això vol dir que l’esforç que hem de fer és exponencial i que des del Govern de la Generalitat de Catalunya en som molt conscients. És per això que, abans de final d’any, aprovarem el Pla de qualitat de l’aire de Catalunya, amb horitzó 2027, amb una sèrie de mesures per ajudar tothom, a totes les Administracions, a fer un pas valent, de forma coordinada”. Mireia Boya ha subratllat el compromís per complir la normativa europea, vetllant per la salut de les persones, al·legant que “No es tracta d’una qüestió ambiental, o d’un tràmit de compliment legal, sinó perquè sobretot la gent tingui una bona qualitat de vida i que l’aire que respirem estigui net”.

Per cloure la Taula Inaugural, Marc Serra, President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona ha subratllat la importància de certàmens com el Congrés de la Qualitat de l’Aire de Sabadell, que recorden l’evidència científica i la necessitat de la col·laboració institucional per implementar mesures i accions. Serveixen per escoltar l’evidència de la ciència i elevar-la a l’autoritat, dotant-la de lleialtat institucional. Serra, que ha recordat tots els plans locals i supramunicipals duts a terme a la Diputació de Barcelona per la millora de la Qualitat de l’Aire, ha finalitzat el seu parlament sentenciant: “Estem davant d’un repte sense precedents, com és el climàtic. Cal que totes les administracions treballem de forma coordinada perquè el món local disposi dels recursos per accelerar la transició ecològica, per poder avançar i no retrocedir».