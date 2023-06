Catalunya celebra la Setmana Europea de l'Energia Sostenible

Se celebraran més de 130 activitats arreu del territori, que combinaran el format presencial amb la virtualitat

L’apoderament de la ciutadania, la participació i la conscienciació són un dels eixos del nou model energètic.

Catalunya celebra, entre els dies 20 i 22 de juny, la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, amb la finalitat de fer una crida a la ciutadania perquè canviï la seva relació amb l’energia i avançar així en la transformació del model energètic. La campanya se centra enguany en les diferents fórmules per compartir l’energia autoproduïda, com ara les comunitats energètiques, i sota el lema “Ara és l’hora de compartir l’energia renovable!” aixoplugarà més de 130 activitats fins a finals del mes de juliol.

El fet de compartir l’energia autoproduïda apodera les persones dins del nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic que Catalunya està construint, ja que els dona la capacitat per decidir com gestionen la seva energia i els fa menys dependents del mercat energètic. L’apoderament de la ciutadania, la participació i la conscienciació són, juntament amb l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables, un dels trets distintius del model energètic cap al qual avança Catalunya i que aspira a assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

L’autoconsum fotovoltaic a Catalunya és una realitat més que consolidada: ara per ara, ja hi ha en servei més de 73.000 instal·lacions que sumen 586 MW, que s’han concentrat en gran manera en sistemes privats i individuals. Per tal d’aprofitar tot el potencial de l’autoconsum, tant per als usuaris com per al conjunt del sistema, és fonamental que aquesta pràctica es generalitzi tant a habitatges plurifamiliars com a xarxes de consumidors més àmplies. Les comunitats energètiques són una de les fórmules –amb l’autoconsum col·lectiu- que ha de contribuir a posar l’autoconsum a l’abast de tota la ciutadania i empreses de Catalunya i a descentralitzar el model energètic.

Les comunitats energètiques són una forma d’organitzar-se entre la ciutadania, les pimes i/o les administracions locals per decidir com produir, gestionar i utilitzar l’energia amb l’objectiu de beneficiar-se col·lectivament, tant des d’un punt de vista ambiental, econòmic com social. Poden anar més enllà de l’àmbit elèctric, abastant l’autogeneració d’energia tèrmica, les millores en eficiència energètica o el desenvolupament de sistemes de mobilitat sostenible. Per impulsar-les, el Govern ha habilitat una línia d’ajuts de 8 milions d’euros per a la constitució de comunitats energètiques dins del marc de cooperatives de consum, i també està treballant per eliminar les barreres tècniques i normatives que dificulten el fet de compartir energia sota qualsevol fórmula.

Augmentar la conscienciació en matèria de transició energètica

La Setmana de l’Energia d’enguany potenciarà l’activitat ‘Portes obertes a l’energia sostenible’, que es realitzarà per segona vegada i en la qual les administracions i també algunes empreses obriran a la ciutadania edificis i equipaments que disposen d’instal·lacions de producció d’energia renovable o d’eficiència energètica. Aquestes visites aniran acompanyades de les corresponents explicacions o activitats complementàries, i serviran per mostrar que Catalunya ja està transformant el seu model energètic. La Generalitat aportarà a aquesta iniciativa una promoció d’habitatges protegits a Sant Julià de Vilatorta que es van reformar amb criteris energètics o l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, entre d’altres.

Aquesta iniciativa s’afegeix a altres activitats tant presencials com telemàtiques que posen a disposició de la ciutadania eines i coneixements per modificar la seva relació amb l’energia. Així, s’oferiran tallers, cursos o exposicions itinerants que aprofundeixen en temes com la contractació i la gestió de l’energia, l’autoconsum amb plaques solars fotovoltaiques, l’eficiència energètica a la llar, el vehicle elèctric, la infraestructura de recàrrega o la rehabilitació i la certificació energètica d'edificis. El catàleg virtual de recursos de les entitats organitzadores completa aquestes activitats amb eines i dades que permeten a la ciutadania prendre decisions per avançar en el nou model energètic.

Totes les activitats de la Setmana es poden trobar a la pàgina web de l’ICAEN (http://icaen.gencat.cat/setmanaenergia).

La Setmana Europea de l'Energia Sostenible és una iniciativa de la Comissió Europea per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables. A Catalunya, la campanya està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).