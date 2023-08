Strava, la plataforma d'abonament de fitness connectat amb una comunitat de més de 100 milions de membres, va publicar recentment noves dades que revelen quines són les províncies d'Espanya amb més desplaçaments actius cap a la feina. Després de tres anys sense precedents, el 2023 segueix la tendència positiva dels desplaçaments cap a la feina a tot el món. La forma com les persones viuen, treballen i es mouen pels pobles i les ciutats ha canviat, i fins i tot en els darrers mesos, els desplaçaments en bicicleta i a peu a tot el món s'han vist influenciats encara més per una crisi global vinculada al preu del combustible i l'increment del cost de vida.

Espanya es troba al “Top 10” de països amb més desplaçaments actius a peu o en bicicleta cap a la feina registrats a Strava, per davant de Països Baixos, Itàlia i Bèlgica. En l'àmbit de l'Estat espanyol, Barcelona és la província del país amb més desplaçaments actius a peu i en bicicleta registrats a la plataforma, per davant de Madrid, Las Palmas, les Illes Balears, Alacant, València i Màlaga. De fet, un informe elaborat per l'Ajuntament de Barcelona i l'INE mostra que només el 24% dels barcelonins van a treballar en cotxe, convertint-se en la ciutat on menys s'utilitza el vehicle privat per anar a treballar.

Els commuters, és a dir, les persones que es desplacen de forma activa a la feina, a Barcelona recorren, de mitjana, 4,8 km en cada trajecte. La durada mitjana dels seus desplaçaments és de 25 minuts i 38 segons. Barcelona es converteix, així, en la tercera ciutat més ràpida del país pel commuting, comparant la durada mitjana de cada trajecte / la distància mitjana de cada desplaçament actiu cap a la feina, segons el següent rànquing:

Burgos, 27:14 minuts per a 5,9 km de mitjana

Castelló, 27:19 minuts per a 5,4 km de mitjana

Barcelona, 25:38 minuts per a 4,8 km de mitjana

València, 21:28 minuts per a 4,1 km de mitjana

Saragossa, 23:11 minuts per a 4,3 km de mitjana

En comparació amb les àrees on és més lent desplaçar-se a la feina, els residents de Burgos es poden moure gairebé dues vegades més ràpid que els que viuen a la província de Lugo, Las Palmas i Màlaga. De mitjana, els commuters a Huelva recorren 3 km en cada trajecte cap a la feina, mentre que a Lugo els desplaçaments actius de mitjana són de 16,8 km.

A escala mundial, hi ha hagut una major adopció dels desplaçaments en bicicleta, amb París al capdavant amb un creixement del 97% gràcies a una important inversió en infraestructura ciclista:

París (+97%)

Rio de Janeiro (+62%)

Berlín (+57%)

Tòquio (+46%)

Munic (+41%)

Les noves dades provenen de Strava Metro, una eina que proporciona dades anònimes sobre desplaçaments actius a la feina de manera gratuïta a planificadors urbans, grups de defensa i investigadors per millorar la inversió en infraestructura a ciutats clau del país. Avui dia, la comunitat Strava a Espanya és el doble de gran que el 2019.

En registrar una activitat a Strava, els usuaris alimenten de manera anònima el conjunt de dades de Strava Metro i, al seu torn, ajuden els planificadors urbans i les autoritats locals de les seves comunitats a entendre els patrons de mobilitat, identificar oportunitats d'inversió i avaluar l'impacte dels canvis en la infraestructura, per millorar l'accés al transport actiu.