La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha aprovat el Segon Pacte per a la Moda Circular, que dona continuïtat al pacte creat l’any 2022.
Aquest nou Pacte amplia l’horitzó temporal fins al 2030 i reforça la col·laboració entre administracions públiques, empreses, centres de coneixement i entitats socials de tota la cadena de valor del sector tèxtil.
El Pacte per a la Moda Circular arrenca públicament el 31 de maig de 2022 com una iniciativa per impulsar la transformació del sector tèxtil a Catalunya mitjançant un acord voluntari entre agents públics i privats. En aquell moment comptava amb 55 organitzacions adherides, una xifra que va augmentar progressivament fins a arribar a 124 entitats al final del període de vigència del primer pacte, el 31 de desembre de 2024. Els resultats obtinguts durant aquesta primera etapa i l’interès generat per la iniciativa han motivat la posada en marxa d’un Segon Pacte per continuar avançant en la circularitat del sector.
Davant el context actual, en què el sector tèxtil encara representa un impacte ambiental rellevant a escala global, i en què hi ha la necessitat d'impulsar mesures que fomentin la reutilització i l’ecodisseny, entre d’altres, per a la prevenció de residus, el Segon Pacte per a la Moda Circular manté els objectius globals establerts en el pacte anterior, tot ampliant-ne l’horitzó temporal fins a l’any 2030. Tot i així, es fixen quatre grans objectius:
- Reduir entre un 5% i un 10% la generació de residu tèxtil respecte dels nivells de 2019,
- Assolir l’any 2030 una recollida selectiva del 30%,
- Incrementar la valorització material dels residus recollits selectivament. En concret, es planteja arribar l’any 2030 a una reutilització d’entre el 55% i el 60% i a un reciclatge d’entre el 40% i el 50% del residu tèxtil, i,
- Consolidar una indústria més competitiva i resilient.
Compromisos per a tots els actors del sector
El Pacte també estableix objectius específics per als diferents actors implicats en la cadena de valor del sector, incloent-hi administracions públiques, productors tèxtils, gestors de residus, administració local, universitats i centres de recerca, entitats de la societat civil i serveis de suport a la circularitat. La iniciativa manté i, quan escau, actualitza els objectius quantitatius i qualitatius ja definits en el pacte anterior per a cada tipologia d’actor, amb la previsió, a més, d’adequar-los als futurs desplegaments normatius i reglamentaris si aquests en superen el contingut.
Entre les línies d’actuació previstes hi ha:
- la millora de la recollida selectiva,
- el desenvolupament de la indústria local de reciclatge,
- l’ecodisseny de productes,
- la compra pública verda,
- i les accions de sensibilització i comunicació.
Adhesions al Segon Pacte
Les entitats que ja eren membres del primer Pacte queden automàticament adherides al Segon Pacte. Les entitats que hi vulguin participar per primera vegada hauran de subscriure el document de compromís, que ben aviat estarà disponible a la pàgina del Pacte per a la Moda Circular, i comunicar-ho a l’ARC.