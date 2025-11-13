Andorra impulsa els Camins Pedagògics a la natura

Impulsem els Camins Pedagògics per portar l’aprenentatge a la natura
En el marc de l’Estratègia Nacional d’Educació Ambiental, Andorra Sostenible impulsa la creació dels Camins Pedagògics, una iniciativa que convida a portar l’aprenentatge més enllà de les aules. El projecte té com a objectiu oferir recursos i continguts al professorat del país perquè pugui desenvolupar activitats educatives en entorns naturals propers als centres, fomentant així un vincle més directe entre l’alumnat i el medi que l’envolta.
Els Camins Pedagògics permeten conèixer a fons zones accessibles i representatives del territori andorrà, tot posant en valor la biodiversitat, la geologia, els riscos naturals, la història, la cultura i el paisatge. Cada itinerari inclou informació detallada sobre aquests elements, acompanyada de propostes d’activitats pràctiques que promouen la curiositat, l’observació i l’aprenentatge vivencial.
Aquesta iniciativa respon a la voluntat de fer de l’entorn un espai d’aprenentatge actiu, on els infants i joves puguin comprendre millor el patrimoni natural i cultural del país i aprendre a cuidar-lo. El primer itinerari disponible és el Camí Pedagògic del Rec del Solà, que inaugura una sèrie de camins destinats a acostar la natura a l’educació i l’educació a la natura.