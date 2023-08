Allarguem la vida útil dels objectes

Molts dels béns i productes que es descarten dia rere dia encara es troben en condicions de fer la funció per a la qual van ser creats (i, per tant, reuneixen les condicions per ser reutilitzats) o poden ser reparats. En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona programa tallers de prevenció, reparació i reutilització en els centres cívics i casals de barri. Així s’aconsegueix l’objectiu de prevenir els residus a la ciutat de Barcelona per:

Estalviar matèries primeres per a la fabricació d’aparells nous.

per a la fabricació d’aparells nous. Evitar la generació de residus i, per tant, els costos ambientals i econòmics per a la seva gestió.

i, per tant, els costos ambientals i econòmics per a la seva gestió. Empoderar la ciutadania en la cultura de l’autoreparació i l’autorestauració.

Els tallers són espais d’aprenentatge interactiu sobre una temàtica com: la reparació de petits electrodomèstics, de mòbils i d’ordinadors, bricolatge a la llar, fusteria, cuina d’aprofitament o costura. Les activitats són dirigides per un tallerista especialitzat i tenen una durada de 2,5 hores, amb una part teòrica i una part pràctica, en grups d’entre 10 i 15 persones.

Dels 23 tallers programats durant l’hivern i la primavera, els que han tingut més èxit han estat els relacionats amb la costura. La valoració dels participants ha estat molt satisfactòria. L’assistència als tallers és gratuïta, però cal inscripció prèvia mitjançant o bé el web https://www.cerclezero.cat/ o bé el web de cadascun dels equipaments.



