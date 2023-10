"Actuarem ara"

En una declaració, els dirigents prometen voluntat política i fermesa per no deixar ningú enrere, reforçant els esforços per col·locar el món en el camí de la sostenibilitat i la resiliència. Per impulsar les inversions necessàries, els països donen suport a la reforma de les institucions financeres i bancs multilaterals de desenvolupament.

Els líders mundials van adoptar una declaració política en què reconeixen que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) no s'assoliran sense un impuls massiu a la inversió necessària per assolir transicions energètiques, alimentàries i digitals justes i equitatives, i per transformar l'educació i la protecció social als països en desenvolupament.

El document es va segellar durant la Cimera dels ODS que va tenir a la seu de l'ONU a Nova York en el marc del Segment d'Alt Nivell del Debat de l'Assemblea General. La declaració renova el compromís amb l'acció immediata i col·lectiva per construir un món sostenible, inclusiu, pròsper i resilient on ningú quedi enrere per al 2030.

El focus del text és la implementació i, sobretot, el finançament al desenvolupament, per al qual és urgent assignar 500.000 milions de dòlars anuals.A més, manifesta un suport sòlid a la reforma de l'arquitectura financera internacional perquè reflecteixi les necessitats del món actual.

"Donem suport a la reforma de les institucions financeres internacionals i els bancs multilaterals de desenvolupament com a clau per a les inversions a gran escala relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per tal d'abordar millor els desafiaments globals", apunta el document.

Segons els declarants, l'arquitectura financera internacional, inclosos els seus models de negoci i capacitats de finançament, “s'ha de fer més adequada al seu propòsit, equitativa i receptiva a les necessitats de finançament dels països en desenvolupament, per ampliar i enfortir la veu i la participació dels països en desenvolupament en la presa de decisions econòmiques internacionals, les normes entorn i la governança econòmica global”.

El text també es pronuncia per un mecanisme eficaç d'alleugeriment del deute i subratlla la necessitat d'establir un finançament privat a taxes més assequibles per als països en desenvolupament.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible representen les esperances, els somnis, els drets i les expectatives de la gent a tot arreu.

La declaració cerca, així mateix, impulsar la inversió en la transició a les energies renovables, promoure l'accés a internet per a tothom, crear 400 milions de llocs de treball decents i ampliar la protecció social a més de quatre milions de persones.

No és només una llista de metes, són els drets de la gent

El Secretari General de l'ONU es va dirigir als líders dels Estats per recordar-los que els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan fora de la via que han de seguir per complir-se el 2030, la data originalment acordada com a meta per al seu abast.

A mitjan camí, António Guterres va dir que aquests 17 Objectius “no són només una llista de metes”. “Representen les esperances, els somnis, els drets i les expectatives de la gent a tot arreu”, va asseverar.

El 2015, els caps d'Estat i de Govern es van comprometre amb els ODS, que inclouen posar fi a la pobresa extrema i la gana, garantir l'accés a aigua potable i sanejament, així com a energia verda, a més de brindar educació universal de qualitat i oportunitats d'aprenentatge permanent per a totes les persones en termini de 15 anys.

La situació actual permet preveure que únicament el 15% arribarien a bon terme, mentre que alguns van revertint els avenços que havien aconseguit.

ONU/Cia Pak. El Secretari General de l'ONU, António Guterres, pronuncia un discurs a la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.