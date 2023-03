40 anys de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets va celebrar el 18 de març, al Camp de les Peces, el 40è aniversari de la fundació de l’Escola de la Natura, adherint-se a més, a la iniciativa europea UnArbrePerEuropa. Durant l’acte d’aniversari es van fer parlaments institucionals, es van plantar tres arbres i es va descobrir la placa commemorativa al Camp de les Peces, un taller infantil, l’entrega d’obsequis, i un refrigeri pels assistents. La campanya UnArbrePerEuropa és una iniciativa europea que pretén sensibilitzar tots els municipis europeus amb la plantada almenys d’un arbre a cada població.

L'Escola de la Natura va fundar-se el 21 de setembre de 1983 amb l’objectiu de fer arribar a la gent, i als escolars del municipi, l'interès per conèixer i preservar l’entorn natural més proper. Aleshores, la inquietud d’uns joves per millorar l’entorn natural, en combinació amb la predisposició de l’Ajuntament de Parets i la participació desinteressada de molts col·laboradors, va fer que el projecte fos una realitat.

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va destacar que “hem celebrat els 40 anys de la creació de l’Escola de la Natura que es tracta de la segona escola de la natura que hi va haver a la comarca. Aprofitant l’aniversari ens vam adherir també a la campanya UnArbrePerEuropa fent la plantació de tres roures en el lloc on abans hi havia un om que vam haver de treure per una malatia. L’acte que hem celebrat es tracta d’una de les activitats que s’aniran celebrant durant aquest any per commemorar l’aniversari de l’Escola de la Natura”.

La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, va apuntar que “hem celebrat els 40 anys de l’Escola de la Natura molt emocionats perquè es tracta d’una escola que va ser pionera al seu temps. En aquest sentit, com a regidora d’Educació, vull destacar la tasca que fan els professionals del centre amb col·laboració amb les escoles del municipi per difondre els continguts de sostenibilitat i medi ambient a les nostres escoles. De la mateixa manera, volem aprofitar per agrair als voluntaris i treballadors que han format part de l’Escola de la Natura durant tots aquests anys”.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, va explicar que “la jornada de celebració es tracta d’un dels actes que es faran amb motiu del 40è aniversari de l’Escola de la Natura, que és una de les escoles més antigues que hi ha a Catalunya dedicada a la temàtica del medi ambient. L’escola ha treballat i treballa principalment en la missió de la formació i educació a les escoles i també en l’assessorament de projectes municipals que impliquin qüestions mediambientals. Ho hem celebrat amb la campanya UnArbrePerEuropa que consisteixamb la plantació mínima d’un arbre a cada poble d’Europa amb l’objectiu de conscienciar per revertir el canvi climàtic i reduir el CO 2 a l’atmosfera”.

Durant aquests anys, l’Escola de la Natura s’ha integrat en el funcionament de les escoles del municipi incorporant l’educació ambiental en forma de cursos, tallers, sortides, activitats de natura, així com sessions d’astronomia a l’abast de tots els públics. Per altra banda, l’equipament és un servei que forma part d’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i d’on neixen i es desenvolupen campanyes de sensibilització ambiental, així com projectes de conservació i de gestió de l’entorn.

En aquest sentit, i en motiu de l’aniversari de l’Escola de la Natura, l’Ajuntament de Parets ha participat en aquesta iniciativa europea amb la plantació de tres exemplars de roure americà (Quercus rubra), a més, dins aquesta línia de reforestació, cal destacar la plantació de prop de 300 arbres dins del projecte de restauració del Parc Fluvial del riu Tenes en la seva primera i segona fase.