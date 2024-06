25 anys d'Escoles Verdes a Catalunya

Un miler d’escolars de 160 centres educatius de Catalunya s’han trobat aquest divendres al Món Sant Benet per celebrar el 25è aniversari de la Xarxa Escoles Verdes. Han assistit a l’acte la consellera d’Educació, Anna Simó, i el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort. Aquest projecte és una iniciativa conjunta de tots dos departaments amb l’objectiu de promoure el compromís dels centres amb la sostenibilitat i fomentar una educació ecosocial i en xarxa amb el seu entorn.

Les escoles que formen part de la Xarxa implementen uns eixos de treball en el centre on es tenen compte aspectes com ara la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la creació d’un Comitè Ambiental i l’empoderament de l’alumnat, l’aplicació d’una gestió sostenible i la participació en la millora del seu entorn en col·laboració amb els agents locals.

La Xarxa d’Escoles Verdes va arrencar el setembre de 1998 com a prova pilot amb 12 centres educatius. Actualment, hi ha integrats més de 800 centres d’educació infantil, primària i secundària, cicles formatius i centres d’educació especial i d’adults, entre d’altres.

Una gran festa

La festa celebrada aquest divendres al Món Sant Benet ha estat la culminació de tota una llarga llista d’activitats que els centres han impulsat al llarg de tot l’any per celebrar l’aniversari i que s’han centrat, especialment, en l’àmbit de la salut planetària i la necessitat de prendre consciència sobre que la nostra salut també depèn de la salut de la Terra.

En aquest sentit, la festa ha inclòs una trentena de tallers entorn de l’alimentació, la biodiversitat i el canvi climàtic per continuar treballant sobre aquest àmbit. També hi ha hagut actuacions musicals a càrrec dels escolars mateixos i la cantant Mariona Escoda, una obra de teatre i un espai expositiu i de recursos per als docents, entre d’altres.

D’altra banda, s’ha aprofitat la jornada per lliurar els distintius d’Escola Verda a 56 nous centres de l’Alt Empordà, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, la Conca de Barberà, el Pla d’Urgell, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, l’Urgell, la Noguera, la Selva, el Maresme, Osona, el Pla de l’Estany, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.