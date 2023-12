Alerta greenwashing El ecoblanqueo en España és una obra coral que va més enllà d'un primer abc sobre el concepte. S'endinsa a l'abast del fenomen. Dóna exemples concrets d'empreses i sectors que l'apliquen (a les memòries de sostenibilitat, als bancs, al sector energètic, la moda o al del transport marítim i aeri, etc.). Aborda els seus límits i conclou amb un decàleg d'eines per combatre'l. El fenomen del greenwashing, els discursos enganyosos o falsos sobre la sostenibilitat, es juga en un tauler sense normativa escrita i és un perill per a la lluita climàtica.

En exclusiva per a Sostenible.cat, podeu llegir un capítol del llibre.